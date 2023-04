TAGESVORSCHAU: Termine am 26. April 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 26. April 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 01:30 KOR: Hynix, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz 07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk und Analystenkonferenz) 07:30 FRA: Danone, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Zahlen 07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Q1 Produktionsbericht 08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen (detailliert) (9.30 h Pk) 08:00 DEU: Wintershall Dea, Q1-Zahlen (14.00 Call) 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen 08:00 GBR: GSK, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1-Zahlen 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen 08:20 ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen 10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung, Sevenum 10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung, Essen 11:30 FIN: Kone Oyj, Q1-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen 15:00 LUX: RTL Group Hauptversammlung, Luxemburg 15:30 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung 17:45 FRA: Michelin, Q1-Umsatz 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen 22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen 22:30 USA: Meta, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: TAG Immobilien, Capital Markets Day DNK: Novozymes, Q1-Zahlen ESP: Ferrovial, Q1-Zahlen FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen SWE: Saab, Q1-Zahlen USA: Universal Music Group, Q1-Zahlen USA: General Dynamics, Q1-Zahlen USA: Norfolk Southern, Q1-Zahlen USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 03/23 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 05/23 08:00 DEU: Arbeitskosten im EU-Vergleich, Jahr 2022 08:00 SWE: Handelsbilanz 03/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/23 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheidung 10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/23 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/23 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/23 (vorläufig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Fahrräder und E-Bikes: Einzelhandel, Produktion, Außenhandel, Preise, Haushaltsbestand, Ausbildung, 2022 08:30 DEU: Pk Bundesverband eMobilität e.V (BEM) zu Konferenz Automotive Masterminds, Berlin 10:30 FRA: Veröffentlichung des Global Electric Vehicle Outlook 2023 der Internationalen Energieagentur IEA 14:15 DEU: Pk Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu Vorstellung der Frühjahrsprojektion Prognose der Bundesregierung zur Entwicklung der Wirtschaftsleistung in diesem und im nächsten Jahr + 13.30 Statement INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben DEU: Dritte Runde in den Tarifverhandlungen der Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG (zweiter von geplanten zwei Tagen) EUR: EU-Kommission stellt Vorschlag für große Reform der Pharma-Gesetzgebung vor. Dabei soll es unter anderem um Medikamentenknappheit sowie hohe Kosten für Medikamente gehen. Außerdem will die EU-Kommission Empfehlungen an die EU-Staaten vorlegen, wie Antibiotika-Resistenzen bekämpft werden können. EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Vorschläge zur Reform der Schuldenregeln vor. Die EU-Kommission hatte bei einer ersten Skizzierung der Vorschläge im November unter anderem vorgeschlagen, hoch verschuldeten Ländern mehr Flexibilität bei der Rückzahlung von regelwidrigen Schulden einzuräumen. CHN: Fortsetzung internationale Automesse "Auto Shanghai 2023"

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi