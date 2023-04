USA: Häuserpreise legen im Februar überraschend zu - FHFA

NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sind die Hauspreise im Februar überraschend gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,5 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Im Januar waren die Preise um 0,1 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Hauspreise im Februar um 4,0 Prozent.

"Dieser Anstieg war zum Teil auf einen Rückgang der Hypothekenzinsen sowie auf einen historisch niedrigen Wohnungsbestand zurückzuführen", sagte Nataliya Polkovnichenko, Volkswirtin beim FHFA./jsl/bgf/mis