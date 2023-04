Wissing: Einsparungen durch Digitalisierung kommen Bürgern zugute

BERLIN (dpa-AFX) - Einspareffekte durch neue digitale Angebote wie das Deutschlandticket sollen aus Sicht von Bundesdigitalminister Volker Wissing den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen. Im Nahverkehr gebe es derzeit Vertriebskosten von zwei Milliarden Euro pro Jahr für ein "unglaublich komplexes Ticketsystem", sagte der FDP-Politiker am Dienstag in Berlin. Kosten für gedruckte Papierfahrscheine seien hoch, auch für Automaten mit Aufwand bei Wartung und Betrieb. Solche Dinge fielen weg, wenn es digitale Tickets gebe. Diese Einsparungen könne man nutzen, um das Nahverkehrsangebot zu verbessern oder auch den Preis des Deutschlandtickets stabil zu halten.

Das Ticket soll mit einem Einführungspreis von 49 Euro im Monat am 1. Mai starten und an das beliebte 9-Euro-Ticket aus dem Sommer 2022 anknüpfen. Geplant ist ein digital buchbares, monatlich kündbares Abonnement, das im Nahverkehr in ganz Deutschland gilt.

Wissing nannte als weiteres Beispiel die digitale Zulassung von Autos, bei der enorme Einspareffekte möglich seien. Dadurch könnten Zulassungsgebühren gesenkt werden. Der Minister betonte insgesamt für die Strategie der Bundesregierung: "Digital muss das neue Normal in Deutschland werden." Ziel müsse auch sein, teure Doppelstrukturen abzuschaffen und schnell auf rein digitale Angebote zu setzen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte, beim geplanten Neustart zentraler Digitalprojekte wie elektronischen Patientenakten gehe es um einen konkret erlebbaren Nutzen in der Versorgung. Ziel sei, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger dafür zu gewinnen.

Um einen Durchbruch zu erreichen, sollen nach Plänen der Koalition alle gesetzlich Versicherten bis Ende 2024 automatisch eine E-Akte bekommen - es sei denn, man lehnt das aktiv ab. Bisher muss man aktiv einwilligen, wenn man eine will. Als freiwilliges Angebot waren die E-Akten schon 2021 eingeführt worden, aber nicht einmal ein Prozent der 74 Millionen gesetzlich Versicherten nutzt sie. Erklärtes Ziel der Bundesregierung bis 2025 ist, dass 80 Prozent E-Akten haben. Sie können Befunde, Laborwerte oder Medikamentenlisten speichern./sam/DP/men