ANALYSE/State Street Bank: Zuversicht unter Anlegern steigt im April weiter

BOSTON (dpa-AFX) - Die Stimmung unter Aktienanlegern weltweit hat sich laut einer Befragung des Vermögensverwalters State Street im April weiter verbessert. Der Global Investor Confidence Index (ICI) legte im zu Ende gehenden Monat um 2,2 Punkte auf 83,5 Punkte zu, wie die Experten von State Street am Mittwoch mitteilten. Damit bewegt sich das Stimmungsbarometer dennoch weiterhin unter der neutralen 100-Punkte-Marke.

Der Anstieg des globalen ICI ging allein auf die zunehmend positivere Anlegerstimmung in Nordamerika zurück. Der entsprechende Teilindex stieg um 1,6 Punkte auf 75,5 Punkte. Der ICI für Asien fiel um 2,6 Punkte und der für Europa gar um 6,4 Punkte.

"Trotz der relativen Stabilität im US-Bankensektor blieben die institutionellen Anleger im April vorsichtig", kommentierte Marvin Loh, leitender Makrostratege bei State Street Global Markets. Der nordamerikanische Teilindex bleibe der schwächste regionale Wert, da die Anleger derzeit durch den Bankenstress und die anhaltende Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank navigierten.

Im Gegensatz dazu liegt der ICI-Wert für Europa Loh zufolge mit 112,2 Punkten in der Nähe eines 2-Jahres-Hochs, wobei diese Region die stärkste Risikobereitschaft signalisiere. Dies zeige ein gewisses Maß an Zuversicht, dass sich der Stress mit Blick auf die Bankeinlagen in den USA in Grenzen halten werde und nicht zu einem breiteren systemischen Risiko beitrage. In Asien indes schwinde der Optimismus, dass die chinesische Wirtschaft wieder in Schwung komme.

Der ICI misst laut State Street die Risikobereitschaft der Anleger, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Investoren untersucht. Der Index weist Änderungen in der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft beziehungsweise das Vertrauen. Ein Wert von 100 ist neutral - dies ist der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern./la/jsl/he