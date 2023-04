Carrier Global Aktie: US-Konzern übernimmt Viessmann-Klimasparte

Der nordhessische Heizungsbauer Viessmann hat seine Klimatechniksparte für zwölf Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global verkauft. Hierzulande will Wirtschaftsminister Habeck die Übernahme nun prüfen. Für die Papiere von Carrier Global ging es nach Bekanntgabe des Deals zunächst abwärts.

Zur Wochenmitte notiert der Anteilsschein bei 38,50 Euro und damit rund ein halbes Prozent im Plus.

12-Milliarden-Dollar-Deal: 13-fache des für 2023 erwartet Ebitda

Der US-Konkurrent Carrier Global übernimmt das Klimageschäft von Viessmann, einschließlich der lukrativen Wärmepumpen. Insgesamt ist der Deal zwölf Milliarden Euro schwer. Dabei erhält die Viessmann-Gruppe 80 Prozent des Kaufpreises in bar, während die restlichen 20 Prozent als Aktienpaket zugeteilt werden. Die Gruppe wird damit einer der größten Aktionäre des US-Unternehmens.

Der Kaufpreis sei das 13-fache des für 2023 erwarteten operativen Ergebnisses (Ebitda), hieß es.