Compugroup: Wird die ePA zum Kurstreiber?

Compugroup digitalisiert das Gesundheitswesen und steht vor einer Margensteigerung von 20,7 % auf 27 % bis 2025. Einen Wachstumsschub ermöglichen die staatlichen Förderprogramme, wie das Krankenhauszukunftsgesetz über 4,3 Mrd. Euro. Mit der heutigen Übernahme von m.Doc stärkt man das Angebot an digitalen Patientenportalen und profitiert von der Verbindlichkeit der ePA ab 2024 in Deutschland.

Compugroup digitalisiert das Gesundheitswesen

Compugroup ist ein bedeutender europäischer IT-Konzern mit einem Fokus auf effizienz- und qualitätssteigernde Software sowie IT-Dienstleistungen für das Gesundheitswesen. Abnehmer sind Praxen, Apotheken, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Unter dem Motto „We create the future auf e-Health“ bietet man Lösungen an, die den Praxis-, Klinik- und Apothekenalltag bei medizinischen und organisatorischen Tätigkeiten erleichtern. Es geht um die Bereitstellung der passenden Informationen für die Gesundheitsversorgung sowie die Digitalisierung der Arzt-Patienten-Interaktion, da die Medizin in den nächsten Jahren digitaler, datengesteuerter und vernetzter wird. Beispielsweise helfen die Softwaremodule bei einer unkomplizierten Erstellung digitaler Impfnachweise, Clickdoc erleichtert die Interaktion und Terminkoordination zwischen Ärzten sowie Patienten und mit e-MEDIX trägt in den USA zu einer sicheren und fehlerfreien Abrechnung mit den Krankenkassen bei. Darüber hinaus ist Compugroup bei der Implementierung von Krankenhausinformationssystemen (klinische, verwaltungs- und abrechnungstechnische Funktionen) aktiv, baut die Telematik-Infrastruktur in Deutschland mit auf, welche für die elektronische Patientenakte und Rezept notwendig ist, und widmet sich der Analyse anonymisierter Daten zur Verbesserung der Leistungen. Dabei spielen Compugroup auch staatliche Programme in die Hände. Geschäftstreiber sind das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZ) über 4,3 Mrd. Euro in Deutschland sowie das „Ségur de la santé“ über 2 Mrd. Euro in Frankreich. Allein aus dem KHZ resultierte ein Auftragseingang von 90 Mio. Euro bei Compugroup. Insgesamt sollte man Umsätze von 90 bis 110 Mio. Euro aus dem KHZ ziehen können.

Die elektronische Patientenakte soll 2024 verbindlich werden

Deutschland hinkt bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens bekanntermaßen hinterher. Gesundheitsminister Lauterbach möchte das ändern. Als einen ersten Schritt soll die elektronische Patientenakte (ePA) im Jahr 2024 jeder erhalten und verbindlich werden. Sie stellt eine konsolidierte Patientenhistorie dar, indem alle relevanten Dokumente, wie Befunde, Diagnosen, Therapiemaßnahmen und Behandlungsberichte, gebündelt und in elektronischer Form hinterlegt sind. Damit liegen Informationen vor, wenn sie gebraucht werden. Der Patient bestimmt jedoch selbst, wer darauf zugreifen darf. Bisher nutzen weniger als ein Prozent der gesetzlich Versicherten die ePA. Das soll sich rapide ändern. 2025 sollen es 80 % sein. Für Compugroup wirkt sich das vorteilhaft aus. Das Unternehmen liefert das Modul, damit Ärzte die Daten leicht übermitteln, eine Ansicht der freigegebenen Dokumente haben und den Datentransfer aus der elektronischen Patientenakte in die Karteikarte des Arztinformationssystems tätigen können. „Für Praxen besteht die Pflicht, Daten auf Patientenwunsch in die ePAs zu übertragen. Voraussetzung der Teilnahme von Praxen ist ein Upgrade des Konnektors („PTV-4 Upgrade“) und eines Moduls des Primärsystems“, so der Konzern. Das heißt, mit einer wachsenden Verbreitung der ePA würde Compugroup von mehr Upgrades profitieren. Zudem bietet der Konzern über das mgs-portal die ePA für privat Versicherte an.

Die digitale Patientenreise wird mit der m.Doc-Übernahme ausgeweitet

Am 24.04.23 gab Compugroup den Kauf von 51 % der Anteile an der m.Doc GmbH bekannt. Das Unternehmen entwickelt Patientenportale und weitere digitale Anwendungen für Kliniken, Reha- und Versorgungseinrichtungen. Mithilfe der Software soll das eigene Clickdoc-Angebot für Terminbuchungen und Videosprechstunde ausweiten und Synergien für Messenger-Lösungen nutzen. Compugroup sieht in der Übernahme einen Meilenstein zur vollständigen digitalen Abdeckung der Patientenreise im ambulanten und stationären Bereich. Das KHZ gibt dem Konzern in diesem Bereich einen zusätzlichen Rückenwind. „Gerade im Klinikbereich besteht ein hoher Bedarf an neuen Lösungen für die digitale Patientenkommunikation“, heißt es von Compugroup. Das KHZ schiebt die Investitionen an und Compugroup profitiert mittels der m.Doc-Übernahme noch mehr davon.

2023 wächst Compugroup bei steigenden Margen

Für 2023 hat Compugroup ein Wachstum in Aussicht gestellt. Denn es wird ein Jahr mit einer zügigen Umsetzung zahlreicher Digitalisierungsprojekte erwartet. Das Ziel des Unternehmens ist es, organisch um 5 % zu wachsen und den Anteil der wiederkehrenden Erlöse von 65 % auszubauen. Der Umsatz würde um 1,186 Mrd. Euro landen. Das bereinigte EBITDA soll von 234 Mio. Euro auf 260 bis 300 Mio. Euro anziehen. Bis 2025 hat sich Compugroup zum Ziel gesetzt, jährlich um organisch 5 % zu wachsen, den Anteil wiederkehrender Erlöse auf über 70 % zu heben und eine EBITDA-Marge von 27 % (2022: 20,7 %) einzufahren. Unter dem Strich dürfte der Nettogewinn von 2,06 Euro je Aktie im Jahr 2023 auf 2,63 Euro je Aktie bis 2025 steigen, laut FactSet. Das KGV reduziert sich von 25 auf 19. Gelingt es Compugroup die Wachstumsziele umzusetzen und vor allem die Profitabilität zu steigern, dann sollte sich die neue Aufwärtsbewegung bei der Aktie ausdehnen.

