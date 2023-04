DAX® - Neue Impulse gesucht

Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen. Der DAX® hält aktuell inne. Bei einer ganzen Batterie von Kerzen mit kleinen Körpern ringt das Aktienbarometer unverändert mit der Marke von 15.900 Punkten. An den letzten sieben Handelstagen wurden hier jeweils die Tageshochs ausgeprägt. Die aktuelle Schwankungsarmut gibt uns nochmals die Gelegenheit auf die gestrige Analyse des DAX®-Kursindex zurückzukommen. Eine potenzielle „V-Formation“ lässt bei den deutschen „blue chips“ ohne Berücksichtigung der Dividenden auf ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch bei 6.883 Punkten hoffen, was einem Kurspotenzial von knapp 7 % entspricht. Übertragen auf die Performance-Variante des DAX® würde das einen Anlauf in Richtung der 17.000er-Marke implizieren. In jedem Fall reicht das äquivalente Kurspotenzial für einen Sprung über das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten und somit einen Vorstoß in „uncharted territory“. Als wichtiger Taktgeber fungiert vermutlich wieder einmal der S&P 500® (siehe Analyse 2 + 3). Um hierzulande die „positive Option“ nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es, die ehemaligen Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten und dem „Ostergap“ (15.626 zu 15.601 Punkte) nicht mehr zu unterschreiten.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

