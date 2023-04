DEUTSCHE POST - Vermasseln die Bullen das Kaufsignal?

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 42,150 € (XETRA)

Nach einem Anstieg um über 40 % vom Tief stoppte die bis dahin dreiteilige Aufwärtsbewegung der Deutsche-Post-Aktie Anfang Februar und ging in eine volatile Korrektur über. Diese endete mit einem Tief bei 39,04 EUR. Mitte März setzte sich die Käuferseite wieder in Szene, konnte Mitte April bereits das Hoch bei 42,95 EUR durchbrechen und fast den Kurszielbereich um 44 EUR erreichen.

Noch hält die Kreuzunterstützung stand

Gestern kam es ausgehend von 43,75 EUR aber zu einem scharfen Einbruch, der an eine frühere Abwärtstrendlinie und das Zwischentief bei 41,65 EUR führte. Noch hat die Käuferseite die Chance, diese Kreuzunterstützung für einen weiteren Sprung nach Norden und einen Angriff auf die Kursziele bei 44,22 und 44,51 EUR zu nutzen. Darüber dürfte sich die an sich intakte Aufwärtstrendphase bis 46,47 und das Hoch aus dem März 2022 bei 47,34 EUR fortsetzen. Ein erstes bullisches Signal auf diesem Weg wäre der Anstieg über 42,95 EUR.

Wird die Aktie dagegen unter 41,65 EUR abverkauft, wären weitere Aufwärtschancen zunächst vergeben und der kurzfristige Abwärtstrend dürfte sich in Richtung 39,81 und 39,04 EUR ausdehnen. An dieser Abwärtszielzone wäre mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends zu rechnen. Gleichzeitig würde man damit ein weitreichendes Verkaufssignal, sowie einen Einbruch in Richtung 36,00 EUR verhindern.

Deutsche Post Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten im Traders Talk, Musterdepots, Livetrading und alle Analysen und Setups aus stock3Plus inclusive: Jetzt das Powerpaket stock3 Trademate abonnieren!

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)