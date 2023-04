EQS-News: Energiespeicheranbieter INTILION erhält bislang größten Auftrag der Firmengeschichte

EQS-News: Intilion AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Energiespeicheranbieter INTILION erhält bislang größten Auftrag der Firmengeschichte



Energiespeicheranbieter INTILION erhält bislang größten Auftrag der Firmengeschichte Telekom-Tochter PASM beauftragt Speichersysteme mit einer Gesamtkapazität von etwa 60 MWh

Einstieg in Wachstumsmarkt Energiespeicher für die Telekommunikationsbranche und für Rechenzentren

Anwendung für den Frequenzausgleich und Bilanzkreisausgleich Paderborn, 26. April 2023. Der Energiespeicheranbieter INTILION hat von der PASM Power and Air Condition Solution Management GmbH (PASM), einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, den bislang größten Auftrag der Firmengeschichte erhalten. Insgesamt werden Energiespeicher mit einer Gesamtkapazität von rund 60 MWh an Telekom-Standorten installiert. Die Inbetriebnahme ist bis Ende des Jahres 2023 vorgesehen.



Dr. André Haubrock, CEO der INTILION AG, sagt: „Der Auftrag von PASM ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Damit haben wir nicht nur von einem namhaften Kunden unseren bislang größten Auftrag für Großspeichersysteme erhalten. Zugleich ist uns der Einstieg in den wichtigen Markt der Energiespeicher für die Telekommunikationsbranche und für Rechenzentren gelungen. Wir erwarten, dass in diesen Bereichen in den nächsten Jahren – insbesondere durch die Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energien – ein hoher Bedarf an Energiespeichern entstehen wird. Wir haben unsere Strukturen bereits darauf vorbereitet, eine wichtige Rolle auch in diesem Markt zu übernehmen.“



Die Großspeicher INTILION | scalecube sollen an drei Standorten für den Frequenzausgleich und den Bilanzkreisausgleich genutzt werden. Die Installation erfolgt Front-of-the-Meter. An den beiden Standorten in Hannover und Bamberg sollen jeweils Energiespeicher mit einer Kapazität von rund 26 MWh aufgestellt werden, am Standort Münster weitere 6 MWh. Es ist geplant, im dritten Quartal 2023 den Probebetrieb aufzunehmen, der bis Jahresende 2023 in den Regelbetrieb übergehen soll.



Bislang hat INTILION die Großspeicherlösungen insbesondere an Energieversorger verkauft. INTILION erschließt mit dem Auftrag von PASM nun neue Branchen als Kundengruppen für die Großspeichersysteme INTILION | scalecube, die mit einer Kapazität von bis zu 100 MWh installiert werden können. Mit fortschreitender Digitalisierung werden weltweit zusätzliche Rechenzentren mit großem Strombedarf benötigt. Damit eröffnet sich weiteres Potenzial im ohnehin stark wachsenden Markt für Energiespeicher. Mit den Energiespeichern kann der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch gesteigert werden und so die Transformation zu „grünen Rechenzentren“ vorangetrieben werden.



Über die INTILION AG

Die INTILION AG ist eine Anbieterin von innovativen, hochgradig skalierbaren und integrierbaren Energiespeicherlösungen. Das Produkt- und Dienstleistungsportfolio eignet sich insbesondere für den Einsatz in systemrelevanten und kritischen Infrastrukturen wie Gewerbe, Industrie und Stromnetz. Die Lithium-Ionen-Energiespeichersysteme von INTILION haben eine Speicherkapazität von 70 kWh bis 100 MWh. Mit ihrem Angebot an Lösungen und Dienstleistungen ist die INTILION AG Vorreiterin auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien, flexiblen und digitalen Energiebranche und ermöglicht den Übergang zu klimaneutraler, erneuerbarer und sauberer Energie. Zu den Kunden des Unternehmens zählen lokale, regionale und internationale Energieversorger, Versorgungsunternehmen sowie Systemanbieter und Engineering-Procurement-Construction(EPC)-Auftragnehmer in Europa. Die INTILION AG hat ihren Hauptsitz in Paderborn und gehört zur inhabergeführten HOPPECKE-Unternehmensgruppe, die sich durch mehr als 95 Jahre Know-how und technische Exzellenz im Bereich Batterien auszeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter https://intilion.com



Über PASM

Die PASM Power & Air Solutions ist der Energieversorger für den Telekom Konzern in Deutschland und gewährleistet die Verfügbarkeit kritischer Infrastrukturen. Damit verbunden ist die Beschaffung, Bereitstellung und Lieferung von Energie. PASM engagiert sich dabei nachhaltig für den Ausbau regenerativer Energien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pasm.de/



