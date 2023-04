Kupfer: Industriemetall stark unter Druck

Nachdem der Kupferpreis im Zuge des Crashs in 2022 von 5,039 auf 3,131 US-Dollar zurückgefallen war, sorgte die mehrjährige Unterstützung um 3,254 US-Dollar wieder für einen Aufschwung und brachte Notierungen zu Beginn dieses Jahres um 4,355 US-Dollar hervor. Damit hat sich der Kupferpreis exakt an das maximale Erholungsziel gelegen am 61,8 % Fibonacci-Retracement entwickelt und ist daran zur Unterseite abgeprallt. Zunächst lag die Vermutung nahe, dass es sich beim laufenden Abwärtstrend um eine bullische Flagge handelt, die jüngsten Verluste zerstreuen dieses Bild allerdings.

Aufwärtstrend im Fokus

Unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 3,822 US-Dollar sollten sich Investoren zeitnah auf weitere Verluste auf 3,714 US-Dollar und somit den seit Sommer letzten Jahres laufenden Aufwärtstrend einstellen. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung des Industriemetalls stattfinden. Ein bullisches Szenario lässt sich unter den aktuellen Umständen nur sehr schwer ableiten, dies dürfte ohnehin erst oberhalb von 4,161 US-Dollar greifen und könnte infolgedessen Zugewinn an 4,237 US-Dollar hervorbringen.