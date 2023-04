Lindner skeptisch zu Brüsseler Schuldenplänen - "Braucht deutliche Anpassungen"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Deutschland lehnt die Vorschläge der EU-Kommission für eine Reform der europäischen Schuldenregeln vorerst ab.

Sie entsprächen noch nicht den Anforderungen der Bundesregierung, sagte der Finanzminister Christian Lindner am Mittwoch in Berlin. Es werde keine automatische Zustimmung Deutschlands geben. "Es braucht noch deutliche Anpassungen." Dies zeige eine erste Durchsicht der Pläne. Fortschritte seien aber gleichwohl erkennbar, weswegen sich die weitere Debatte lohnen werde.

Beim Treffen der EU-Finanzminister in Stockholm am Freitag und Samstag werde es einen ersten Gedankenaustausch geben, aber noch keinen Durchbruch. "Das wird noch Zeit beanspruchen." Die aktuellen Schuldenregeln sind seit 2020 ausgesetzt, sollen aber ab Anfang 2024 wieder greifen. Lindner betonte, sie hätten Bestand, bis es eine Reform gebe. Die Vorschläge der EU-Kommission bezeichnete der FDP-Vorsitzende als wichtigen Schritt. Deutschland werde diese genau prüfen und sich konstruktiv einbringen. Eine Aufweichung der Schuldenregeln könne Deutschland jedoch nicht mittragen.

Kern der Brüsseler Pläne sind individuell ausgehandelte Abbaupfade für EU-Staaten mit zu hohen Haushaltsdefiziten und Schuldenständen. Diese sollen künftig in der Regel in einem Zeitraum von vier Jahren ihre Werte verbessern, in Ausnahmefällen innerhalb von sieben Jahren. Außerdem sollen Maßnahmen ergriffen werden, damit es mittelfristig keinen Rückfall zu höheren Defiziten und Schuldenständen gibt.

"Wir müssen von den hohen Schulden runter", sagte Lindner. Dafür brauche es klare und verlässliche Regeln, die auch umgesetzt würden. Dafür seien noch weitere Abstimmungen nötig. "Uns fehlen numerische Vorgaben." Auch Haltelinien - eine Art zusätzliches Sicherheitsnetz - seien noch nötig.

