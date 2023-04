Lindner warnt vor Aufweichung europäischer Schuldenregeln

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner warnt angesichts von Reformplänen der EU-Kommission vor einer Aufweichung der europäischen Schuldenregeln.

Solide Staatsfinanzen seien die Voraussetzung, um wieder mehr Wirtschaftswachstum in der EU hinzubekommen, schrieb der FDP-Vorsitzende in einem am Dienstag veröffentlichten Gastbeitrag für die "Financial Times". "Wir müssen sicherstellen, dass wir finanzielle Puffer für mögliche Krisen in der Zukunft haben." In der Corona-Pandemie und wegen des Krieges in der Ukraine sind die Schulden weltweit sprunghaft gestiegen. Die bisherigen Vorgaben wirken deswegen für viele EU-Staaten nicht mehr zeitgemäß und kaum zu erreichen.

Die europäischen Finanzminister hatten sich deswegen zuletzt auf ein Grundgerüst für eine Reform verständigt. Demnach soll stärker auf die einzelnen Bedürfnisse der Mitgliedsstaaten eingegangen werden. Der Abbau von Schulden soll zudem mit Reformen und Investitionen verknüpft werden.

Das "Handelsblatt" berichtete unter Berufung auf den ihr vorliegenden Entwurf der EU-Kommission für die Reform des Euro-Stabilitätspakts, hoch verschuldete Euro-Staaten sollten nicht - wie von Deutschland vorgeschlagen - ihre Staatsverschuldung um einen Prozentpunkt pro Jahr abbauen. Stattdessen wolle die EU-Kommission länderspezifische Schuldenabbaupläne vereinbaren. Die Schuldenregeln sollten "einfacher, transparenter und effektiver" werden, zitiert das Blatt aus dem Entwurf.

Als Zugeständnis an Deutschland sollten aber einige Sicherheitsmechanismen eingeführt werden, berichtete das "Handelsblatt". Das heiße, wenn ein Land Zusagen breche, seien Strafen vorgesehen. Diese Strafen könnten nur in Ausnahmesituationen ausgesetzt werden, etwa in einer schweren Bankenkrise. Zudem müssten nach den Vorstellungen der EU-Kommission Länder mit einem Haushaltsdefizit von mehr als drei Prozent ihr Defizit um 0,5 Prozentpunkte pro Jahr verringern. Zudem dürften die Staatsausgaben nicht schneller zunehmen, als die Wirtschaft realistischerweise wachsen könne. In dieser Woche werden die Vorschläge der Brüsseler Behörde erwartet, die im Jahresverlauf umgesetzt werden könnten.

LINDNER: REGELN MÜSSEN DURCHGESETZT WERDEN

Lindner betonte, die Durchsetzung der Regeln sei entscheidend, es dürfe kein Papiertiger werden. Deutschland werde sich die Vorschläge genau anschauen. Der Finanzminister bekräftigte, dass es gleiche Regeln für alle EU-Mitglieder brauche. Die bisherigen Obergrenzen von drei Prozent beim Haushaltsdefizit im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung und 60 Prozent beim Gesamtschuldenstand sollten nicht abgeschafft werden. Lindner hält auch die Schuldentragfähigkeitsanalysen, die in den Plänen der Kommission eine wichtige Rolle zum Aushandeln individueller Abbauziele spielen, für nicht optimal. Sie seien stark geprägt von Annahmen, die sich schnell ändern könnten.

Im Umfeld des Bundesfinanzministeriums hieß es, Deutschland sei gesprächsbereit bei den Reformplänen. Es werde eine gewisse Individualisierung der Fälle akzeptiert, außerdem stünden die bisherigen Abbauvorgaben nicht mehr zur Debatte, weil diese einige Länder hätten überfordern können. Die Schuldenstände müssten aber verlässlich sinken. Deutschland will deswegen numerische Ausgabenziele festlegen. Im Notfall sollen Vorgaben greifen, wenn die Schuldenstände trotz Ausgabenzielen nicht sinken. Änderungen am sogenannten Stabilitätspakt der EU bedürfen der Einstimmigkeit, was die weiteren Verhandlungen schwierig machen dürfte.

(Bericht von Christian Krämer und Hans Busemann, redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)