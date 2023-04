Österreich meldet für 2023 Defizit von 3,2 Prozent nach Brüssel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Österreich wird die europäischen Defizitvorgaben im laufenden Jahr erneut nicht einhalten.

Für 2023 werde ein Defizit von 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) an die EU-Kommission gemeldet, teilte das Finanzministerium in Wien am Mittwoch mit. Auch im vergangenen Jahr betrug das Minus 3,2 Prozent, womit die Maastricht-Obergrenze von drei Prozent überschritten wurde. Erst ab 2024 soll das Defizit nach den Plänen der Regierung wieder deutlich unter drei Prozent liegen. Die Haushaltspläne müssen bis spätestens Ende April an die Europäische Kommission übermittelt werden.

"Mein Ziel ist, dass Österreichs Defizit ab 2024 deutlich unter 3,0 Prozent des BIP liegt. Das ist ein deutliches Signal für die Einhaltung der europäischen Regeln und an die Finanzmärkte. Wir wollen das Defizit halbieren, um Österreich mittelfristig auf einen nachhaltigen Budgetpfad zu bringen", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Für 2024 seien 1,6 Prozent, für 2025 1,4 Prozent und für 2026 1,3 Prozent geplant.

Die Schuldenquote soll von 77 Prozent des BIP im laufenden Jahr bis auf 71,4 Prozent im Jahr 2026 sinken. Damit nähere man sich dem Niveau von vor der Corona-Pandemie mit 70,6 Prozent an. 2022 lag die Quote bei 78,4 Prozent. Die Krisenbewältigungsmaßnahmen der vergangenen Jahre hätten den Staatshaushalt stark belastet, sagte Brunner. Nun gehe es darum, die langfristige Entwicklung und das Budget im Auge zu behalten. "Deutlich sinkende Defizite und ein Rückgang der Schuldenquote sind wichtig, um Spielräume für künftige Generationen zu schaffen und auch in Zukunft krisenfest zu sein."

Voraussichtlich am Mittwoch will die EU-Kommission ihre Vorschläge zur Reform der europäischen Schuldenregeln vorlegen. In der Corona-Pandemie und wegen der Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine sind die Schulden weltweit sprunghaft gestiegen.

