OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann wird Übernahmeangebot für ...

Bertelsmann wird Übernahmeangebot für Anteile an Majorel von Teleperformance annehmen (FOTO) Gütersloh (ots) - - Teleperformance übernimmt globalen CX-Dienstleister Majorel für 3 Mrd. Euro - Majorel-Umsatz seit Gründung 2019 auf 2,1 Mrd. Euro nahezu verdoppelt - Bertelsmann-CEO Thomas Rabe: "Eine fantastische unternehmerische Erfolgsgeschichte" Bertelsmann wird das geplante Übernahmeangebot für seine Anteile in Höhe von 39,5 Prozent am globalen Customer-Experience-Unternehmen Majorel des französischen Unternehmens Teleperformance annehmen. Teleperformance hat heute mitgeteilt, alle Aktien an Majorel zu einer Bewertung von 30 Euro pro Aktie erwerben zu wollen. Auch die Saham Group, Mitgründer und -gesellschafter von Majorel, wird für ihre Anteile das Übernahmeangebot von Teleperformance akzeptieren. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von drei Milliarden Euro. Die bisherigen Gesellschafter von Majorel erhalten insgesamt zwei Milliarden Euro in bar und eine Milliarde Euro in Teleperformance-Aktien. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der regulatorischen Freigabe. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Majorel ist von Beginn an eine fantastische unternehmerische Erfolgsgeschichte. In den vier Jahren seit der Gründung hat sich allein der Umsatz von Majorel fast verdoppelt. Bertelsmann ist stolz darauf, Majorel zusammen mit unserem Partner Saham geformt zu haben und nun den strategischen Schritt zu unternehmen, seine Anteile an Majorel an Teleperformance zu verkaufen, ein großartiges neues Zuhause für unsere Mitarbeiter wie für unsere Kunden." Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, fügt hinzu: "Wir danken dem Management-Team von Majorel um CEO Thomas Mackenbrock für die einzigartige unternehmerische Aufbauleistung in den vergangenen Jahren. Sie haben Majorel zu einem anerkannten CX-Partner für global agierende Kunden gemacht." 2018 hatten Bertelsmann und die Saham Group bekanntgegeben, ihre weltweiten Customer-Experience-Geschäfte zu einem Gemeinschaftsunternehmen zusammenzulegen, das seit Anfang 2019 unter dem Namen Majorel firmiert. 2021 folgte die erfolgreiche Platzierung von Aktien des Ventures am Kapitalmarkt. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete das börsennotierte Dienstleistungsunternehmen mit rund 82.000 Mitarbeitenden ein starkes Umsatzwachstum um 16 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Das operative EBITDA lag bei 369 Millionen Euro und damit um rund 18 Prozent über Vorjahr. Die operative EBITDA-Marge erreichte 17,8 Prozent. Majorel ist in 45 Ländern der Erde und 70 Sprachen für rund 500 Kunden aktiv. Über Bertelsmann Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit weltweit 165.000 Mitarbeitenden erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.