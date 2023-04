Pressestimme: 'FAZ' zu Bidens Präsidentschaftskandidatur

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' (FAZ) zu Bidens Präsidentschaftskandidatur

Die Demokraten haben ziemlich geräuschlos die Reihen hinter ihrem Präsidenten geschlossen. Wenn nicht ein Gebrechen oder eine andere Katastrophe Biden noch aus der Bahn wirft, kann er fest damit rechnen, kurz vor seinem 82. Geburtstag als Kandidat der Demokraten in die Präsidentenwahl zu ziehen. Die Partei wettet mit ihm darauf, dass die Kraft auch 2024 in der Ruhe liegt und nicht im Sturm. (...) Die Europäer haben besonders viel Grund, den Demokraten die Daumen zu drücken, dass ihre Wette aufgeht. (...) Mit einem Trump oder einem Trump-geschulten Populisten im Weißen Haus würde die Herausforderung Putin noch viel schwerer zu bewältigen sein. Die Ruhe, die uns eine zweite Amtszeit erkaufen würde, darf Europa nur nicht von einer dringlichen Aufgabe abhalten: der Vorbereitung auf den nächsten Atlantik-Sturm. Denn solche wie Biden, die sterben auch in der Demokratischen Partei aus./yyzz/DP/zb