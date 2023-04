Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Biden

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Biden

Biden bringt also alles mit für eine zweite Amtszeit: Erfahrung, den Rückhalt seiner Partei, eine Reihe von Reformen. Sein größtes Problem bleiben die Zweifel an seiner gesundheitlichen Verfassung. (...) Zwar sollte ein Ü80-Kandidat kein Ausschlusskriterium für das Weiße Haus sein, denn eine Gesellschaft, die Rassismus und Sexismus bekämpfen will, muss auch Altersdiskriminierung abschaffen. Doch im brutalen US-Wahlkampf gibt es keine Schonfrist. Die eineinhalb Jahre bis zum Wahltag werden für Biden ein permanenter Fitness-Test vor den Augen der Nation. Seine politischen Errungenschaften könnten davon überschattet werden./yyzz/DP/zb