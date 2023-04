S&P 500® - Zwei Zeitebenen: Kaum Schwankungen

Beim S&P 500® hatten wir jüngst die niedrige Volatilität der letzten Woche diskutiert. So handelt es sich bei der jüngsten Hoch-Tief-Spanne von gerade einmal 55 Punkten um die geringste wöchentliche Handelsspanne seit September 2021. Die beschriebene Schwankungsarmut lässt sich inzwischen auch in der höheren Zeitebene feststellen. So lagen zwischen dem Monatshoch und dem -tief im April (bisher) gerade einmal 100 Punkte. Letzteres entspricht sogar der geringsten monatlichen Hoch-Tief-Spanne seit Juli 2019. In der Vergangenheit folgten auf schwankungsarme Phasen regelmäßig neue Trendbewegungen. Die Erwartungshaltung eines sog. „Vola-Impulses“ macht den S&P 500® derzeit zu einem extrem spannenden Basiswert, zumal es einen charttechnischen Grund für das gegenwärtige Innehalten gibt. Letztlich zollen Anlegerinnen und Anleger damit der Schlüsselmarke von 4.200 Punkten ihren Respekt. Die obere Begrenzung einer klassischen Dreiecksformation (akt. bei 4.134 Punkten) bildet zusammen mit den horizontalen Barrieren bei 4.200 Punkten ein entscheidendes Barrierenbündel (Fortsetzung siehe Analyse 3).

S&P 500® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

