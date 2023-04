Trading-Idee der Woche: Mobilitätswende als Chance für den Automobilsektor

Die Automobilindustrie steht vor der wohl spannendsten Herausforderung der vergangenen Jahrzehnte. Der Verkehrssektor gilt als einer der größten Mit-Verursacher des weltweiten Klimawandels. Die Branche ist daher gezwungen, den CO2-Ausstoß ihrer Fahrzeugflotte drastisch zu reduzieren. Über das Wie und Wann wird gerade heftig gestritten, vor allem auf der politischen Bühne. In der Eurozone haben sich dabei vorerst die Befürworter von Elektroautos durchgesetzt. Ab dem Jahr 2035 dürfen in der EU keine Autos mit Verbrenner-Antrieb mehr zugelassen werden. Es sei denn, sie können ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden. Diese Ausnahme wurde in allerletzter Sekunde noch mit in den Beschluss aufgenommen. Möglich ist, dass einzelne Länder das Aus für CO2-ausstoßende Benzin- und Dieselfahrzeuge sogar schon früher durchsetzen werden.

Historisch günstige Bewertungen bei Auto-Aktien

Welche Antriebsarten sich in der Übergangsphase durchsetzen und welche Unternehmen sich dabei am besten positionieren, ist die große Frage. Beim Blick auf die Bewertungen der großen Autobauer an der Börse erkennt man aktuell allgemein eine recht große Skepsis. Obwohl die Gewinnerwartungen der Analysten für die kommenden Jahre einen positiven Trend anzeigen, kommen die Aktienkurse nicht richtig in Fahrt. Daher sind die Gewinnmultiple der Branchenplayer auf niedrigem Niveau. Mutigen Anlegern könnten sich gute Einstiegschancen bieten, wenn sie auf das richtige Pferd setzen und die nötige Geduld mitbringen. Wir werfen einen Blick auf die Strategien und die Bewertungen der drei großen deutschen Autohersteller.