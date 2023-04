Visa schlägt Erwartungen - Gewinn und Umsatz steigen

Im gestrigen nachbörslichen US-Handel hat das Kreditkartenunternehmen Visa seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 veröffentlicht.

Zahlen Visa für 2. Quartal 22/23

Kennziffer Gemeldet Prognose Gewinn je Aktie 2,09 USD 1,99 USD Umsatz 7,98 Mrd. USD 7,79 Mrd. USD

Der Gewinn im letzten Quartal lag bei 4,3 Mrd. USD, was ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Insgesamt stieg das Zahlungsvolumen um 10 Prozent. Das sind alle Transaktionen weltweit, die über Visa laufen.

Diese Zahlen kamen gut an: nachbörslich stieg die Visa-Aktie um 2 Prozent.

Fazit

Visa bleibt ein lukratives Unternehmen und alles deutet daraufhin, dass es so bleibt. Alleine im letzten Jahr lag der Gewinn bei sagenhaften 14,63 Mrd. USD. So soll es auch in den Augen der Analysten weitergehen, die bis 2025 ein jährliches Wachstum von über 17 Prozent erwarten.

Die Stärke von Visa: Die Partner von Visa stellen die Kreditkarten aus und tragen das Risiko des Zahlungsausfalls. Visa stellt nur die Infrastruktur zur Verfügung und erhält einen gewissen Betrag der Transaktionssumme als Gebühr. Pro Sekunde werden durchschnittlich 64.000 Transaktionen weltweit durchgeführt.