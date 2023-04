Xi will nach Telefonat mit Selenskyj Sondergesandten entsenden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking/Kiew (Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping hat erstmals seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine vor 14 Monaten mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.

China werde sich für Friedensgespräche und eine möglichst baldige Waffenruhe einsetzen, sagte Xi am Mittwoch laut chinesischen Staatsmedien zu Selenskyj. Die Volksrepublik werde einen Sondergesandten in die Ukraine entsenden, der mit allen am Frieden interessierten Parteien Gespräche führen solle.

Xi, der den russischen Einmarsch in der Ukraine bisher nicht kritisiert hat, war vergangenen Monat bei einem Staatsbesuch in Russland mit Präsident Wladimir Putin zusammengetroffen. Erst vor wenigen Tagen hatten Aussagen des chinesischen Botschafters in Paris, der die Souveränität ehemaliger Sowjetstaaten wie der Ukraine infrage gestellt hatte, für Empörung gesagt.

Xi sagte, China sei immer auf der Seite des Friedens gestanden. "Als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats und verantwortungsbewusstes großes Land werden wir weder untätig herumsitzen noch Öl ins Feuer gießen, geschweige denn versuchen, davon zu profitieren", sagte Xi.

China hat sich wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland zu einem wichtigen Abnehmer für russisches Öl entwickelt. Die USA hatten China in den vergangenen Monaten davor gewarnt, Waffen oder Munition an Russland zu liefern. Peking hatte bestritten, solche Pläne zu verfolgen.

Selenskyj hatte Xi wiederholt zu einem Gespräch gedrängt. Nach dem Telefonat twitterte der ukrainische Präsident, dass das Telefonat lang und sinnvoll gewesen sei. Kurz nach dem Gespräch gab er die Ernennung von Pawlo Rjabikin, einem ehemaligen Minister für strategische Industrien, als neuen Botschafter in China bekannt.

Russland reagierte unterkühlt auf die chinesische Ankündigung. "Wir nehmen die Bereitschaft der chinesischen Seite zur Kenntnis, sich um einen Verhandlungsprozess zu bemühen", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa.

China hatte im Februar zum Jahrestag des russischen Einmarsches einen Zwölf-Punkte-Plan für ein Ende des Krieges in der Ukraine vorgelegt. Westliche Staaten haben den Vorschlag als zu unkonkret kritisiert und Zweifel geäußert, dass China ein ehrlicher Makler sein kann.

(Von Andrew Heavens, Peter Graff, bearbeitet von Hans Seidenstücker; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)