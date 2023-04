APA ots news: Volksbank legt mündelsicheren Pfandbrief für Privatanleger auf - BILD

Eine mündelsichere Anlageoption bietet seit 25. April 2023 der Pfandbrief 3,125 % VOLKSBANK WIEN AG Gedeckte Schuldverschreibungen 2023 - 2025 / Serie 6. Wien (APA-ots) - Wien, am 27.04.2023: Als österreichisches Geldinstitut will die VOLKSBANK WIEN AG ihren Beitrag zum Wirtschaftsaufschwung leisten. Die jüngste Initiative ist ein zweijähriger Pfandbrief. Die Zeichnungsfrist endet am 12. Juni 2023. Mit dem Pfandbrief VOLKSBANK WIEN AG Gedeckte Schuldverschreibungen 2023 - 2025 / Serie 6 haben heimische Sparerinnen und Sparer nun eine mündelsichere Anlageoption mit einem fixen Zinssatz von 3,125 % p.a. Der Pfandbrief verfügt über ein Aaa-Rating (Moodys) und einen hypothekarisch besicherten Deckungsstock als Sondervermögen. "Gerade Privatanlegern möchten wir Sicherheit bieten und so das Vertrauen in den österreichischen Finanzmarkt stärken. Der Pfandbrief der VOLKSBANK WIEN AG ist eine Möglichkeit, in die heimische Wirtschaft zu investieren und Teil unseres Maßnahmenpakets, um die österreichische Konjunktur anzukurbeln", sagt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes. Das Maßnahmenpaket der regionalen Hausbank Nach der erfolgreichen Konsolidierung und der vorzeitigen Rückzahlung der letzten Tranche an die Republik Österreich konzentrieren sich die Volksbanken auf ihr Kerngeschäft. Eckpfeiler der Strategie sind die vertrauensvolle Verbindung zu Kundinnen und Kunden sowie die breite Risikostreuung. Im ersten Quartal 2023 hat das heimische Geldinstitut Initiativen gesetzt, die zu einem Wachstum des Kundengeschäfts führen sollen. * Mit der Zukunftsmilliarde für Österreich richten sich die Volksbanken an heimische KMU und wollen den Bereich Kommerz-Kredite mit einem Finanzierungsvolumen von bis zu einer Milliarde Euro weiter ausbauen. * Der 500 Millionen Euro Green Bond der VOLKSBANK WIEN AG ist eine nachhaltige Anlagemöglichkeit für institutionelle Anleger. * Mit der Finanzierung nachhaltiger Energiegewinnungsanlagen, im Rahmen von klimaaktiv des Klimaschutzministeriums, unterstützt die VOLKSBANK WIEN AG heimische Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation. Die Volksbanken setzen mit ihren Maßnahmen die Erfolgsstrategie eines modernen, dezentralen Verbundes fort und sind die regionalen Hausbanken für private Anleger und institutionelle Investoren. VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.237 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 31.12.2022). Weitere Informationen auf [www.volksbankwien.at] (http://www.volksbankwien.at/) bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 29,2 Mrd. Euro und betreut mit 3.033 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 236 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 31.12.2022). Weitere Informationen auf [www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/) bzw. [www.volksbank.at/nachhaltigkeit] (http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit). Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, fachgerechte Beratung. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Rechtsverbindlich und maßgeblich sind alleine die Angaben der Endgültigen Bedingungen dieser Schuldverschreibungen. Diese sind im Zusammenhang mit dem Basisprospekt der Emittentin vom 20.05.2022 zu lesen. Der Basisprospekt wurde am 20.05.2022 veröffentlicht. Potentiellen Anlegerinnen und Anlegern wird empfohlen, den Basisprospekt einschließlich aller Nachträge zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risken und Chancen der Entscheidung, in die Schuldverschreibungen zu investieren, vollends zu verstehen. Der Basisprospekt einschließlich aller Nachträge und die Endgültigen Bedingungen werden in deutscher Sprache von der VOLKSBANK WIEN AG, Dietrichgasse 25, 1030 Wien, jederzeit zur Verfügung gestellt. Ein Nachtrag wird durch die Emittentin dann veröffentlicht, wenn ein wesentlicher neuer Umstand eingetreten ist. Anlegerinnen und Anleger, die zwischen dem Eintritt des Umstandes und der Veröffentlichung des Nachtrags gezeichnet haben, werden über die Veröffentlichung des Nachtrags und ein mögliches Widerrufsrecht durch ihre Bank informiert. Diese wird bei einer Ausübung des Widerrufsrechts behilflich sein. Der Basisprospekt, die Nachträge und die endgültigen Bedingungen sind auch auf folgender Internetseite der Emittentin verfügbar: [https://www.volksbankwien.at/investor-relations/investor-relations/p rospekte] (https://www.volksbankwien.at/investor-relations/investor-relations/p rospekte) Diese Eigenemissionen dienen der Refinanzierung der Bank. Die Emittentin hat daher ein Eigeninteresse beim Vertrieb dieser Schuldverschreibungen. Die Emittentin weist in diesem Zusammenhang auf den nicht vollständig auflösbaren Interessenkonflikt beim Vertrieb der Schuldverschreibungen hin. Die VOLKSBANK WIEN AG übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Dokuments. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: VOLKSBANK WIEN AG Dir. 