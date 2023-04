Dax leicht im Plus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Unter dem Einfluss vieler Quartalsberichte hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag moderate Gewinne verzeichnet. Nach schwachem Start legte der Dax im Verlauf zu und notierte gegen Mittag nach einem Plus von 0,19 Prozent bei 15.825,91 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verbuchte einen Zuwachs von 0,45 Prozent auf 27.587,22 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu. Die Entwicklung in Teilen der US-Bankenbranche bereitet den Anlegern aber weiter Sorgen und sind ein Hemmschuh für die Kursentwicklung.