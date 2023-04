Die meist gehandelten Produkte: Anleger setzen mit hohen Hebeln auf DAX-Korrektur.

Der Dax® konsolidiert weiterhin in seiner Range der letzten Tage und Wochen. Während bei den K.o-Optionscheinen das größte Handelsvolumen bei den Puts zu verzeichnen ist, erfreuen sich Call-Optionscheine auf den Dax® großer Beliebtheit. Die geringen Bewegungen im DAX sorgen dafür, dass das Volatilitätsbarometer für den DAX®, der VDAX® new weiterhin im Bereich des 3-jährigen Tiefs notiert. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weitere steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig.

Bereits morgen werden das Bruttoinlandsprodukt und der Verbraucherpreisindex in der Bundesrepublik veröffentlicht, was erneut zu starker Volatilität führen kann. Der Dauerrenner bei den Faktor-Long-Optionen, Rheinmetall AG, schließt sich heute trotz gefallenem Kurses die BASF SE an. Bei der BASF wird trotz erfolgreichem ersten Quartal nicht die Aussicht aufs restliche Geschäftsjahr angehoben. Am China-Geschäft wird der Konzern weiterhin festhalten und sieht diesen als Markt der Zukunft.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Put HB5G9F 12,16 12806,484762 Punkte 14232,142264 Punkte 9,62 Open End NASDAQ-100 ® Call HC5NRJ 2,02 12806,484762 Punkte 12720,774276 Punkte 58,30 Open End S&P 500 ® Put HC5QR9 1,41 4074,90 Punkte 4221,407885 Punkte 26,27 Open End Dow Jones ® Put HB5RQZ 11,94 33412,00 Punkte 34685,193432 Punkte 25,37 Open End Dax ® Put HR7QPN 4,01 15809,35 Punkte 16165,848097 Punkte 39,43 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.04.2023; 12:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HB50H9 10,05 15800,02 Punkte 16800 Punkte 15,76 13.06.2023 DAX ® Call HB4PGA 20,67 15800,02 Punkte 13900 Punkte 7,64 13.06.2023 DAX ® Call HC0XP9 31,21 15800,02 Punkte 13300 Punkte 5,06 12.12.2023 DAX ® Call HB4PFV 35,25 15800,02 Punkte 12400 Punkte 4,48 13.06.2023 DAX ® Call HC0XP7 32,95 15800,02 Punkte 13100 Punkte 5,97 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.04.2023; 12:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HB8X6R 12,89 15810,00 Punkte 9479,752831 Punkte 2 Open End DAX ® Short HC3TKP 5,90 15810,00 Punkte 16584,812012 Punkte -10 Open End DAX ® Long HB8X6V 15,21 15810,00 Punkte 14482,003644 Punkte 6 Open End BASF Long HC4Z4G 12,0399 47,9825 EUR 46,714167 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HB9D1W 21,64 268 EUR 236,571289 EUR 5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.04.2023; 13:05 Uhr

