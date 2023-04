EQS-News: ​​​​​​​HÖRMANN Industries stärkt Geschäftsbereich Communication durch Beteiligung in Polen

EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Ankauf/Anleihe

​​​​​​​HÖRMANN Industries stärkt Geschäftsbereich Communication durch Beteiligung in Polen



27.04.2023 / 08:15 CET/CEST

HÖRMANN Industries stärkt Geschäftsbereich Communication durch Beteiligung in Polen HÖRMANN beteiligt sich mittelbar über die Tochtergesellschaft Funkwerk AG mit 60 % an der Radionika Sp. z o.o.

Erweiterung der internationalen Expertise im Bereich Zugfunk

Kirchseeon, 27. April 2023 – Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH / ISIN: NO0010851728) bringt die strategische Ausrichtung der Unternehmensgruppe weiter voran und stärkt ihren Geschäftsbereich Communication durch eine Akquisition über ihre Tochtergesellschaft Funkwerk AG im Bereich Zugfunk. Die Funkwerk AG (WKN: 575314 / ISIN: DE0005753149), einer der technologisch führenden Anbieter von professionellen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen sowie technischer Dienstleistungen, an der die HÖRMANN Industries GmbH als Hauptaktionär mit rund 78 % beteiligt ist, hat 60 % der Geschäftsanteile an der Radionika Sp. z o.o., Krakau/Polen, übernommen. Verkäufer sind die bisherigen Minderheitsgesellschafter sowie der aktuelle Hauptgesellschafter, der weiter als Geschäftsführer der Gesellschaft tätig bleibt. Radionika ist auf die Entwicklung und Herstellung von Zugfunkterminals und Funkkommunikationssystemen für Eisenbahninfrastrukturen spezialisiert. Im Durchschnitt der letzten vier Jahre erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich und eine gute EBIT-Marge. Der Vertrag wurde heute unterzeichnet, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Er enthält aufschiebende Bedingungen, das Closing erfolgt voraussichtlich im Mai 2023. Mit der Übernahme erweitert die Funkwerk AG ihre Entwicklungsressourcen sowie die vertrieblichen Optionen und baut ihre internationale Stellung bei Mobilfunksystemen für den Zugverkehr aus. „Wir freuen uns“, so Kerstin Schreiber, Vorstandssprecherin der Funkwerk AG, „dass das sehr kompetente Team von Radionika künftig Teil unserer Unternehmensgruppe ist. Insbesondere die Kundenbasis im osteuropäischen Raum und damit die Anzahl an bestehenden Zugfunksystemen können wir mit dem Zukauf vergrößern.“ Dr. Michael Radke, CEO der HÖRMANN Industries GmbH: „Wir verfolgen weiterhin konsequent die Ausrichtung der HÖRMANN Gruppe auf zukunftsfähige Geschäftsfelder, die hohe Wachstumschancen und eine gute Ertragskraft erwarten lassen. Die Funkwerk AG, Teil unseres Geschäftsbereichs Communication, ist eine der starken Säulen mit einem hohen Wachstumspotenzial, das wir mit dieser Akquisition weiter stärken wollen.“ Kontakt: HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

T +49 8091 5630 0

F +49 8091 5630 195

info@hoermann-gruppe.com Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG

Frederic Hilke

T +49 221 9140 970

hoermann@ir-on.com Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind rund 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Intralogistics mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.900 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com

