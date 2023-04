EUR/USD - Schlüsselmarke 1,10 USD

Beim Währungspaar EUR/USD hatten wir zuletzt die Bedeutung der Schlüsselgröße bei 1,10 USD hervorgehoben (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 30. März). Auch eine sehr hohe Zeitebene – konkret der Quartalschart – belegt die Relevanz dieses Signalgebers. So verläuft der Abwärtstrend seit Sommer 2008 (akt. bei 1,0978 USD) in diesem Dunstkreis. Gelingt der Sprung über diesen Widerstand, erfährt die EUR-Erholung seit Herbst vergangenen Jahres eine erneute Bestätigung. Die Marke von 1,12 USD definiert dann das nächste Anlaufziel. Hier bilden zwei unterschiedliche Retracements bei 1,1237/1,1274 USD ein Fibonacci-Cluster. Im Zusammenspiel mit dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre (akt. bei 1,1218 USD) entsteht auf diesem Niveau eine wichtige Kumulationszone. Apropos Fibonacci-Cluster: Auch auf der Unterseite spielen zwei andere Retracements eine wichtige Rolle. Das Tief vom März 2020 bei 1,0635 USD fällt hier mit zwei weiteren Fibonacci-Level (1,0609/1,0586 USD) zusammen. Spätestens bei einem Bruch der beschriebenen Kernhaltezone müssten Anlegerinnen und Anleger von einem Scheitern an dem o. g. Baissetrend ausgehen.

EUR/USD (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

