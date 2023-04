FEELM organisiert Giveaway-Veranstaltungen zur Unterstützung von Vapril und der Raucherentwöhnung

Als führendes Unternehmen in der Vaping-Branche und Flaggschiff-Marke von SMOORE hat FEELM an einer Reihe von Giveaway-Veranstaltungen in London teilgenommen, um die jährliche Vapril-Initiative von UKVIA zu unterstützen.

Die Veranstaltungen von FEELM zielen darauf ab, für das Dampfen als sicherere Alternative zum Rauchen zu werben, Raucher zum Umstieg zu ermutigen und eine gesündere Lösung zum Dampfen zu finden, um eine Schadensminderung zu erreichen. Es wird erwartet, dass diese Partnerschaft einen bedeutenden Einfluss darauf haben wird, das Bewusstsein für die Vorteile des Dampfens zu schärfen und den Menschen zu helfen, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.

Das Ziel der FEELM Giveaways

Vapril ist eine jährliche Kampagne, die von UKVIA, der UK Vaping Industry Association, ins Leben gerufen wurde, um das Bewusstsein für die Vorteile des Umstiegs vom Rauchen zum Dampfen zu erhöhen. In diesem Jahr konzentriert sich die einmonatige Kampagne darauf, die Öffentlichkeit über das Potenzial des Dampfens zur Schadensbegrenzung aufzuklären, Ressourcen und Unterstützung für diejenigen zur Verfügung zu stellen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, und einen gesünderen Lebensstil zu fördern. Mit der Teilnahme an der Vapril-Einführungsveranstaltung hat FEELM sein Engagement für die Unterstützung der Sache und die Hilfe bei der Raucherentwöhnung gezeigt. Die Initiative wurde von verschiedenen Branchenführern, Gesundheitsexperten und Organisationen des öffentlichen Gesundheitswesens unterstützt, die den Bedarf an einer gesünderen Alternative zu herkömmlichen Zigaretten hervorheben.

FEELMs Giveaway-Veranstaltungen stehen im Einklang mit der Initiative der britischen Regierung, eine Million E-Zigaretten kostenlos zur Verfügung zu stellen, welche Raucher dazu ermutigen sollen, auf das Dampfen als gesündere Alternative umzusteigen. Diese Richtlinie spiegelt den wachsenden Konsens unter Gesundheitsexperten wider, dass E-Zigaretten deutlich weniger schädlich sind als brennbare Tabakprodukte. Durch die Teilnahme an dieser Initiative verfolgt FEELM einen proaktiven Ansatz, um Rauchern dabei zu helfen, mit dem Rauchen aufzuhören und auf eine sicherere Alternative umzusteigen, und trägt damit letztendlich zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit bei.

FEELM Max Neue Technologie

Das Giveaway umfasst die neueste Vaping-Lösung von FEELM Max, welche mit der modernsten Vaping-Technologie ausgestattet ist, einschließlich der neuen S1-Keramikspule. Diese hochmoderne Vaping-Technologie zielt darauf ab, einen neuen Reiniger zu entwickeln und den Verbrauchern eine reinere, sicherere und angenehmere Erfahrung beim Dampfen zur Verfügung zu stellen.

Mit der S1-Keramikspule bietet die neueste Lösung von FEELM Max eine Reihe von bemerkenswerten Vorteilen. Verunreinigungen werden um 78 % reduziert, was eine sauberere Erfahrung beim Dampfen im Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten stellt, während die 100%ige Reduzierung der oralen Rückstände den unangenehmen Nachgeschmack beseitigt, der oft mit dem Rauchen verbunden ist. Der Rückgang von Aldehyden und Ketonen um 92,5 % führt zu einer angenehmeren Erfahrung für den Anwender und seine Umgebung. Die Feinheit der Partikelgröße wurde verdoppelt, was einen seidigen, geschmeidigen und zufriedenstellenden Dampf sicherstellt, während eine 35%ige Steigerung der Geschmackskonsistenz eine zuverlässige und angenehme Erfahrung bei jeder Nutzung garantiert. Außerdem nimmt das transparente Tankdesign dem Benutzer die Angst vor der Flüssigkeit, indem es ihm ermöglicht, den Saftstand zu überwachen und bei Bedarf nachzufüllen, was eine wirklich umfassende und benutzerfreundliche Lösung für das Dampfen darstellt.

Diese Eigenschaften erleichtern Rauchern den Umstieg von herkömmlichen Zigaretten und bieten ein wirksames Instrument zur Schadensbegrenzung und Raucherentwöhnung. FEELM legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung und ist bestrebt, seine Technologie zu verfeinern und den Verbrauchern das bestmögliche Dampferlebnis zu bieten.

Die soziale Verantwortung von FEELM

Zusätzlich zu den Werbegeschenken revolutioniert FEELM weiterhin die Vaping-Branche und unterstützt öffentliche Gesundheitsinitiativen, um Menschen bei der Raucherentwöhnung zu helfen, indem es sich auf Forschung und Entwicklung konzentriert.

Die Teilnahme von FEELM an Vapril und ihren Giveaway-Veranstaltungen zeigt das Engagement der Marke für die Förderung der öffentlichen Gesundheit und die Unterstützung von Menschen auf ihrem Weg zur Raucherentwöhnung. Mit dem Angebot einer qualitativ hochwertigen, sichereren Alternative zu herkömmlichen Zigaretten ist FEELM ein Vorreiter, der Menschen hilft, gesünder zu leben.

Darüber hinaus hat FEELM Max ein wirklich umweltfreundliches ESG-Design eingeführt, das durch seine integrierte Produktverpackung eine maximale Kohlenstoffreduzierung und Umweltfreundlichkeit erreicht. FEELM zeigt die unerschütterliche Entschlossenheit der Marke zu sozialer Verantwortung und ökologischem Verantwortungsbewusstsein.

Über FEELM:

Als Vorzeige-OEM-Technologiemarke von SMOORE ist FEELM der weltweit führende Anbieter von geschlossenen Vape-Systemen. Über seine Keramikspulen-Heiztechnologie, die in etwa jedem zweiten weltweit verkauften geschlossenen Pod verwendet wird, stellt FEELM seine Vaping-Lösungen Unternehmen in fünfzig Ländern weltweit zur Verfügung, einschließlich RELX, HEXA, KIWI und NJOY, um nur einige zu nennen.

Über SMOORE:

SMOORE ist der weltweit führende Anbieter von Vaping-Technologielösungen, einschließlich der Fertigung von OEM-Vaping-Geräten und Vaping-Komponenten für Heat-not-Burn-Produkte, mit fortschrittlicher F&E-Technologie, starken Fertigungskapazitäten, einem breiten Produktportfolio und einem vielfältigen Kundenstamm.

