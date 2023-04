Litecoin Kurs fällt rasant – die Gründe und Aussichten

Für Anleger bleibt die psychologische Marke von 100 Dollar offensichtlich zu ambitioniert. Am späten Mittwochabend büßt der nach Marktgröße zwölfwichtigste Krypto Wert Litecoin (LTC) binnen einer Stunde über sieben Prozent auf zwischenzeitlich rund 84 Dollar ein. Dass sich Investoren an der mentalen 100-Dollar-Marke weiterhin die Zähne ausbeißen, spricht für erste sichtbare Zweifel an der jüngsten Kursrallye. Die derzeitige Korrekturbewegung könnte nicht zuletzt auch als klassischer Faktencheck verstanden werden.

Am Donnerstagmittag kostet eine LTC-Einheit rund 88 Dollar und damit 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortag mehr.

Nach neuen Sorgen um First Republic Bank: Anleger fürchten neues Beben im US-Bankensektor

Abzuwarten gilt, auf welchen Füßen die jüngste Kletterpartie tatsächlich gebaut ist. Die anhaltenden Sorgen im US-Bankensektor haben Investoren in den vergangenen Tagen verstärkt bei Krypto-Werten zugreifen lassen. Die Anteilsscheine des Geldhauses waren am Mittwoch den zweiten Tag in Folge auf ein Rekordtief gefallen. Zudem stellt sich die US-Regierung quer, der Bank unter die Arme zu greifen. In den Reihen der First Republic Bank werden nun Optionen wie der Verkauf von Vermögenswerten geprüft, hieß es.