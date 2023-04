OTS: Group-IB / Group-IB verabschiedet sich von Russland und erweitert sein ...

Group-IB verabschiedet sich von Russland und erweitert sein globales Netzwerk zur Abwehr digitaler Kriminalität Amsterdam (ots) - Group-IB ist nicht mehr auf dem russischen Markt vertreten. Dmitry Volkov , Mitbegründer und CEO verkaufte seinen Anteil (10 %) an der in Russland ansässigen Group-IB-Niederlassung an eine lokale Firma, die mit der Marke F.A.C.C.T. operieren wird. Demnach wird die Verwendung von Group-IBs Marken und Markenzeichen in Russland untersagt. Zur gleichen Zeit verkaufte Group-IB-Gründer Ilya Sachkov, der sich aktuell noch in Haft befindet, seinen Anteil (37,5 %) an der in Singapur ansässigen Group-IB Global Private Ltd. an das Top-Management der Firma. Die in beiden Transaktionen involvierten Beträge bleiben unter Verschluss. Seit dem 20. April dieses Jahres sind keine Group-IB-Mitarbeitenden mehr in Russland tätig. Die Entwicklung der gesamten Technologien und Produkte der Firma wurde vollständig aus Russland zurückgezogen. Die Group-IB Global Private Ltd. (Singapur) leitet derzeit die Aktivitäten des Unternehmens in Asien und EMEA. Der europäische Sitz von Group-IB in Amsterdam dient bereits seit 2020 als zentralen Standort für die Aktivitäten des Unternehmens in Europa. Das Europäische Zentrum ist mit erfahrenen Cybersicherheits-Forschern besetzt, die damit beauftragt sind, Cyberkriminalität zu untersuchen, auf Vorfälle zu reagieren, lokale Bedrohungen zu überwachen und regionale Trends zu bewerten, um Kunden und Partner in Italien, Holland, Frankreich, Deutschland, Polen und Spanien zu unterstützen. Im Einklang mit der Null-Toleranz-Politik der Firma gegenüber Cyberkriminalität nimmt Group-IB regelmäßig an Operationen gegen die digitale Kriminalität teil und teilt Erkenntnisse über Infrastruktur, Methoden sowie Werkzeuge von Cyberkriminellen mit globalen Strafverfolgungsbehörden . "Seit 2003 engagieren wir uns im Kampf gegen die Cyberkriminalität", sagt Camill Cebulla , Vertriebsleiter Europa bei Group-IB. "Unser Ziel: Sicherzustellen, dass sich lokale Regierungen, Unternehmen und Menschen im digitalen Raum sicherer fühlen. Ab diesem Zeitpunkt ausschließlich in nicht russischen Märkten." Pressekontakt: Silvia Amelia Bianchi PR - Group-IB Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128246/5496060 OTS: Group-IB