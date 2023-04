Türkei-Wahl in Deutschland beginnt - 1,5 Millionen Stimmberechtigte

ISTANBUL (dpa-AFX) - Rund 1,5 Millionen türkische Staatsbürger sind in Deutschland ab Donnerstag dazu aufgerufen, ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei abzugeben. Sie können bis zum 9. Mai in einem der 26 Wahllokale in der Bundesrepublik wählen. Die Abstimmung in der Türkei findet am 14. Mai statt. Insgesamt sind rund 64 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen.

Ein knapper Ausgang wird erwartet. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu hat Umfragen zufolge gute Chancen, Präsident Recep Tayyip Erdogan nach 20 Jahren an der Macht zu schlagen. Wer die Mehrheit im Parlament mit seinen 600 Abgeordneten gewinnt, ist noch nicht absehbar. Der Präsident hat seit der Einführung eines Präsidialsystems 2018 weitreichende Befugnisse, das Parlament ist dagegen geschwächt.

Bei den vergangenen Wahlen vor fünf Jahren hatte es Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland gegeben. Inzwischen sind solche Auftritte ausländischer Politiker drei Monate vor den Abstimmungen in ihren Ländern nicht mehr erlaubt. Damals hatte etwa die Hälfte der stimmberechtigten Türken in Deutschland ihr Wahlrecht genutzt. Dabei stimmten rund 65 Prozent für Erdogan. Er schnitt damit in der Bundesrepublik deutlich besser ab als im Gesamtergebnis (rund 53 Prozent)./jam/DP/nas