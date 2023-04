Zoom: Kein Boden in Sicht!

Wer bei den Börsenstars aus der Corona-Rallye geblieben ist und noch Aktien wie den Videodienst Zoom, die Fitness-App Peloton oder das Telemedizinunternehmen Teladoc im Portfolio hat, wird von der aktuellen Erholung kaum profitieren. Der Videodienst Zoom etwa bekam schnell Konkurrenz von Microsoft-Teams und musste seine Gewinnprognosen ständig nach unten korrigieren. Als Folge hat Zoom angesichts der ungewissen Wirtschaftslage einen großen Stellenabbau angekündigt. Rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen gehen. CEO Eric Yuan gab zudem gekürzte Bezüge und gestrichene Boni für das Top-Management bekannt. Er selbst werde sein Gehalt im kommenden Geschäftsjahr um 98 Prozent senken.

Zum Chart

Der einstige Highflyer Zoom hat nach einem Aufwärtstrend im Jahr 2020 im Ausmaß von 750 Prozent sein all time high am 19. Oktober 2020 bei 588,84 US-Dollar markiert. Die darauffolgende Seitwärtskonsolidierung wurde am 5. August 2021 von einem Abwärtstrend abgelöst, der den Kurs in der Spitze auf 61,77 US-Dollar absacken ließ. Grosso modo ist die Aktie mit einem Minus von über 89 Prozent wieder dort angelangt, wo sie vor dem Höhenflug notierte. Zum Börsengang am 18. April 2019 notierte der Wert am All Time Low bei 59,94 US-Dollar. Der Anfang August 2021 gebildete Abwärtstrend wurde Ende Mai 2022 durchbrochen. Der Kurs zeigte aber nur kurz Stärke und sackte bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 22. August 2022 erneut ab. Weiters markiert der 22. August den Start eines immer noch intakten Abwärtstrends. Es ist auch keine Bodenbildung in Sicht, nachdem die KGVs Rekordwerte erzielen. Der Gewinn pro Aktie geht von 4,07 US-Dollar im Geschäftsjahr 2021/22 auf 0,02 US-Dollar im darauffolgenden Geschäftsjahr 2022/23 zurück. Auch die geplante Gewinnsteigerung auf 0,81 US-Dollar im Geschäftsjahr 2024/25 vermag das erwartete KGV nur auf aktuell 70 zu senken.