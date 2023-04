APA ots news: Drei feiert 20-jähriges Bestehen mit Geburtstagsaktion - Internet 20 % günstiger

Wien (APA-ots) - Der österreichische Telekommunikationsanbieter Drei hat Geburtstag. Am 5. Mai vor genau zwanzig Jahren ist das Unternehmen am österreichischen Markt gestartet. Diesen Anlass feiert Drei mit einer Geburtstagsaktion. Wer in den kommenden 14 Tagen einen neuen Internet-Tarif für zuhause abschließt, erhält einen Rabatt von 20 Prozent auf die monatliche Grundgebühr und bezahlt kein Aktivierungsentgelt. Dies gilt sogar auch für die neuen FIX 5G+ Tarife mit Bandbreitengarantie. In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist Drei zu einem der drei österreichweiten Telekommunikationskomplettanbieter für Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV und Business Lösungen aufgestiegen. Im Jahr 2003 als "Mobile Multimedia-Anbieter" gestartet hat sich Drei zum modernen Komplettanbieter entwickelt, der auch am Glasfaserausbau in Österreich beteiligt ist. Heute nutzen mehr als 4 Millionen Menschen und jedes dritte Großunternehmen das Netz von Drei. Bis über 2025 hinaus investiert Drei aktuell rund 1,2 Milliarden Euro in die größte Netzoffensive seiner Unternehmensgeschichte. Als einziger Anbieter errichtet Drei für 5G ein landesweit vollständig neues Netz, das nicht nur die Ballungszentren auch mehr als 700 bisher bei Internet unterversorgte Gemeinden erreichen wird. "Wir sind stolz darauf, dass wir als Pionier in Österreich seit zwanzig Jahren die komplette digitale Welt in alle Haushalte, Firmen und Regionen Österreichs bringen. Mit unserer Geburtstagsaktion wollen wir zusätzlich dazu beitragen, dass alle in Österreich jeden Tag von der Digitalisierung profitieren können", so Rudolf Schrefl, CEO von Drei. Die Aktion startet heute, Freitag, und gilt sowohl für Privat- als auf für Businesskunden. Mit anderen Aktionen oder einem Kombi-Vorteil ist die Aktion nicht kombinierbar. Zwtl.: Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 885 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Jänner 2023 erhielt das Unternehmen zum vierten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes.