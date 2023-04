APA ots news: Grüne Finanzierungen der Republik Österreich gewinnen renommierte Nachhaltigkeits-Preise

Österreich bei grünem Emissionsvolumen weltweit auf Platz 3 Wien (APA-ots) - Die Republik Österreich hat ihre grüne Finanzierungsstrategie, die mit der Veröffentlichung des Rahmenwerks für Grüne Bundeswertpapiere und der Emission des ersten Green Bonds im Mai 2022 ihren Anfang nahm, erfolgreich vorangetrieben. Mit einem grünen Emissionsvolumen von rund 8,7 Mrd. Euro liegt Österreich weltweit im Spitzenfeld auf dem dritten Platz. Die jüngst begebene zweite Grüne Bundesanleihe (Laufzeit: 6 Jahre / Volumen: 3 Mrd. Euro), die am 18. April 2023 mit einer Rendite von 2,952 % p.a. begeben wurde, stieß dabei auf ein reges Interesse seitens grüner Investoren. Während rund 40 % der Investoren bereits an der ersten Begebung einer Grünen österreichischen Bundesanleihe teilgenommen haben (damalige Laufzeit: 27 Jahre), waren nun 60 % neue Investoren im Orderbuch der Grünen Anleihe, was zu einer weiteren Verbreiterung der Investorenbasis beigetragen hat. Neben den im Markt bereits seit mehreren Jahren etablierten Grünen Anleihen hat die Republik Österreich mit der Emission von Grünen Geldmarktpapieren, beginnend mit der weltweit ersten Emission eines Grünen Treasury Bills durch einen Staat im Oktober 2022, im Markt für grüne Wertpapiere Neuland betreten und dafür eine sehr positive Resonanz von ESG-Investoren erhalten. Diese Einschätzung bestätigen auch zwei renommierte Kapitalmarkt-Auszeichnungen. So wurde die Republik Österreich im Rahmen der IFR (International Financing Review) Awards für das Jahr 2022 als "Sustainable Issuer of the Year" weltweit ausgezeichnet und im April 2023 folgte die Verleihung des Titels "Sovereign Green Bond Pioneer" durch die Climate Bonds Initiative (CBI). Dabei wurde insbesondere die Vielfalt des grünen Emissionsprogramms der Republik Österreich gewürdigt. Magnus Brunner, Bundesminister für Finanzen: "Diese beiden Auszeichnungen sind eine große Ehre und unterstreichen die erfolgreichen Bemühungen der Republik Österreich zur Weiterentwicklung des Grünen Kapitalmarkts. Die ökologische Transformation der Wirtschaft ist eine der wesentlichen Herausforderungen unserer Zeit, die uns alle, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft fordert. Die Grünen Bundeswertpapiere leisten dabei einen entscheidenden Beitrag und ermöglichen unter anderem den weiteren Ausbau erneuerbarer Energie und des öffentlichen Verkehrs, aber auch eine nachhaltigere Landwirtschaft, die Förderung der Biodiversität oder den Ausbau- und Erhalt der Wasserinfrastruktur." Markus Stix, Geschäftsführer der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur: "Grüne Finanzierungen, die nun in allen relevanten Emissionsprogrammen möglich sind, stellen für uns eine zweite tragende Säule in unserer Finanzierungsstrategie dar. Die positive Resonanz seitens der Investoren und die Würdigung durch die aktuellen Auszeichnungen sind für uns ein weiterer Ansporn um unser grünes Finanzierungsprogramm in Zukunft noch weiter auszubauen." Walter Jöstl, Geschäftsführer der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur: "Das grüne Rahmenwerk wurde nach höchsten internationalen Maßstäben erstellt und ist ein Teil der konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie der Republik Österreich. Die Verpflichtung zu diesen strengen Maßstäben erfordert auch ein umfangreiches Reporting. Dieses werden wir den Investoren noch vor dem Sommer zur Verfügung stellen. In einem kombinierten Allokations- und Wirkungsbericht werden dabei die erzielten Fortschritte und positiven ökologischen Auswirkungen der grünen Finanzierungen dargestellt."