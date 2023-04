Dax weiter im Plus - Aber Gewinne bröckeln etwas ab

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der tags zuvor starke New Yorker Aktienhandel hat am Freitag die Kurse in Deutschland nur am Anfang deutlicher angeschoben. Anschließend bröckelten die Gewinne etwas ab. Der Dax stand zuletzt noch 0,34 Prozent höher auf 15.854,04 Punkte. Auf Wochensicht steht der deutsche Leitindex damit knapp im Minus. Am Nachmittag wird die vorläufige deutsche Inflationsrate für April veröffentlicht und dürfte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel notierte kaum verändert bei 27.614,34 Zählern. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab leicht nach.

An der Nasdaq-Börse hatte der Facebook-Konzern Meta am Vortag mit einem starken Quartalsbericht eine Rally ausgelöst. Nachbörslich hatte dann noch Amazon Zahlen präsentiert, mit einem starken Umsatz in der Cloud-Computing-Sparte. Der Konzern hatte Investoren aber mit Aussagen aufgeschreckt, wonach das Umsatzwachstum in der Sparte sich im April abgeschwächt hat.

Die anhaltende Stärke der großen US-Technologiewerte in dieser Woche sei zweifelsohne eine Erleichterung für Investoren, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Der Dax scheine aber oben anzustoßen, gute Nachrichten könnten keine Käufer mehr auf das Parkett locken, analysierte der Kapitalstratege Jürgen Molnar von Robomarkets die Lage.

Anleger am deutschen Markt bewerten auch am Freitag weitere Quartalsberichte, darunter die finalen Zahlen von Covestro. Einem Händler zufolge gibt der Ausblick des Kunststoffkonzerns Zuversicht, gerade nach dem etwas schwierigeren Ausblick der BASF. Covestro gewannen fast fünf Prozent.

Die Aktien der Deutschen Telekom notierten unter dem Eindruck der Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US 1,2 Prozent tiefer. T-Mobile US hatte im ersten Jahresviertel die Analysten enttäuscht.

ProSiebenSat.1 streicht die Dividende drastisch zusammen. Der Aktienkurs stürzte daraufhin im MDax um fast 15 Prozent ab. Die Papiere des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub gaben nach Quartalszahlen um fast vier Prozent nach. Die Titel des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) indes profitierten mit plus 1,8 Prozent von einer Hochstufung durch die Deutsche Bank.

Varta sackten im SDax der kleineren Werte um mehr als sieben Prozent ab, nach einer vom Batteriekonzern gesenkten Prognose. Schlimmer erwischten es dort nur noch die Anteile des Biospritherstellers Verbio mit einem Minus von mehr als zehn Prozent.