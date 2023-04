Dax zur Eröffnung höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er trotz einer Reihe ermutigender Quartalszahlen kaum verändert bei 15.800,45 Zählern geschlossen. An der Wall Street feierten die Anleger dagegen die Ergebnisse der Facebook-Mutter Meta und anderer Schwergewichte. Die wichtigsten Indizes gingen deutlich fester aus dem Handel.

Im Fokus stehen zum Wochenschluss erneut eine Reihe von Bilanzen aus dem In- und Ausland. Im Dax lassen sich der Kunststoffkonzern Covestro und Mercedes-Benz in die Bücher schauen. ProSiebenSat.1 hatte am Donnerstagabend bereits eine massive Dividendenkürzung sowie einen Gewinn- und Umsatzrückgang bekanntgegeben. Zudem trennt sich ProSiebenSat.1 mit sofortiger Wirkung und in gegenseitigem Einvernehmen von Finanzchef Ralf Gierig.

Auf der Konjunkturseite werden unter anderem Daten aus Deutschland veröffentlicht. Die deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung von Ökonomen wohl so gerade eben die lang befürchtete Winterrezession verhindert. Das Statistische Bundesamt gibt seine erste Schätzung zum Abschneiden im ersten Quartal bekannt. Ebenfalls veröffentlicht werden Inflationsdaten für April.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.800,45

Dax-Future

15.979,00

EuroStoxx50

4.358,05

EuroStoxx50-Future

4.338,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.826,16 +1,6 Prozent

Nasdaq

12.142,24 +2,4 Prozent

S&P 500

4.135,35 +2,0 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

28.697,64 +0,8 Prozent

Shanghai

3.308,87 +0,7 Prozent

Hang Seng

19.997,72 +0,8 Prozent

