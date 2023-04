Die Stadt Fukushima setzt das neu eingeführte Risikomanagementsystem für undichte Wasserleitungen von Tenchijin ein: Ein System, das auf Big Data und künstlicher Intelligenz basiert

Das von der JAXA akkreditierte Raumfahrtunternehmen Tenchijin hat eine neue Software auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um ein Risikomanagement-System für Wasserleitungen, mit dem lokale Behörden das Risiko von Wasserlecks in großen Wassernetzen managen und bewerten können. Da dieses Tool sie dabei unterstützt, die Kosten für die Wasserwartung drastisch zu senken, entschied sich das Wasserwerk der Stadt Fukushima, als erstes Unternehmen in Japan dieses System zu implementieren.

So funktioniert dieses System:

Das System basiert auf der zum Patent angemeldeten Originaltechnologie von Tenchijin. Dank der Kombination verschiedener Big Data aus dem Weltraum, Informationen über das Wasserleitungsmaterial und die Leckagehistorie, die in fortschrittliche KI-Algorithmen einfließen, lässt sich das Stadtgebiet mit den höchsten Wasserleckagerisiken ermitteln. Ihre Leistungsfähigkeit stellte die Software im Rahmen eines mit dem japanischen Cabinet Office durchgeführten Experiments unter Beweis. Bei dem Experiment konnten die Inspektionskosten um maximal 65 % und die Untersuchungszeit um 85 % reduziert werden. Mit diesem Tool können die lokalen Behörden ihr Risikogebiet für Wasserlecks besser einschätzen, weshalb sich die Stadt Fukushima zum Kauf dieser Software entschloss.

Partnerschaft mit der Stadt Fukushima

Etwa 17,6 % der Wasserleitungen in Japan (120.000 km) haben das gesetzliche Höchstalter bereits überschritten. Die laufende Wartung und Reparatur älterer Rohrleitungen ist aber oft unerschwinglich. Angesichts des Bevölkerungsrückgangs gibt es weniger Einnahmen und weniger Arbeitskräfte, sodass die lokalen Behörden nicht in der Lage sind, Leckageuntersuchungen, Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen. Die Zahl der Unfälle mit Wasserlecks nimmt daher zu und dieses Problem wird sich in Zukunft noch verschärfen. Das neue System von Tenchijin wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Tenchijin wird in enger Zusammenarbeit mit dem Wasserwerk der Stadt Fukushima daran arbeiten, die Leckerkennungsrate zu verbessern, den Anteil des nicht verkauften Wassers zu reduzieren und die Ressourcen zu optimieren.

Die Nutzung von Tenchijin COMPASS ist nach der Erstellung eines Kontos auf der Tenchijin-Website kostenlos.

URL: https://tenchijin.co.jp/compass/?hl=en

Sprache: Englisch, Japanisch

Browser: Google Chrome (empfohlen), nur PC

Wenn Sie an der kundenspezifischen Anpassung von Tenchijin COMPASS oder an einer Beratung zur Datenanalyse interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte unter info-compass@tenchijin.co.jp

Weitere Informationen finden Sie hier: https://tenchijin.co.jp/?hl=en

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005086/de/

Tenchijin, Inc. Yasuhito Sakuraba info@tenchijin.co.jp