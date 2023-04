EZB-Währungshüter für Prüfung der Bankenaufsichtsregeln nach SVB-Kollaps

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Bankenaufseher im Euro-Raum sollten nach den jüngsten Turbulenzen in der Branche im Zuge des Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) aus Sicht zweier EZB-Währungshüter manche Vorschriften womöglich nachbessern.

Im Blick haben Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau und der Notenbankchef der Niederlande, Klaas Knot, unter anderem die Liquiditätsvorschriften für Geldhäuser, wie sie in separaten Reden am Freitag in Stockholm erläuterten. Villeroy und Knot sitzen im 26-köpfigen Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), der über die Zinsen entscheidet. Knot leitet außerdem den Finanzstabilitätsrat (FSB), der im Auftrag der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) die Risiken für das weltweite Finanzsystem überwacht.

"Es kann nicht geleugnet werden, dass die Geschwindigkeit, mit der Einlagen von der Silicon Valley Bank abgezogen wurden, viel schneller war als erwartet – viel schneller als Berechnungen der Liquiditätsabdeckungsrate (LCR) berücksichtigen", sagte Knot. "Sollte die LCR also anders kalibriert werden?" Auch einen entsprechenden Stresstest brachte der Notenbanker ins Spiel. Er habe zwar keine Antworten zu diesen Themen parat. Sie sollten aber angegangen werden, merkte er an. Sein Ratskollege Villeroy äußerte sich ähnlich. Eine Änderung der Liquiditätsregeln solle zumindest diskutiert werden. Denn verfügbare Technologien und auch die sozialen Medien sorgten dafür, dass es inzwischen viel schneller zu Einlagenabflüssen kommen könne.

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte sich ebenfalls kürzlich dafür ausgesprochen, zu prüfen, ob die Aufsichtsregeln womöglich nachgeschärft werden müssten. Dunkle Flecken müssten angegangen werden. EZB-Bankenaufseherin Elizabeth McCaul hatte darauf hingewiesen, dass Risiken für Liquidität und Kapital durch die sozialen Medien in solchen Krisensituationen stärker in den Blick genommen werden sollten. Als die Silicon Valley Bank im März kollabierte, waren zeitweise innerhalb von nur fünf Stunden 42 Milliarden Dollar an Einlagen aus der Bank abgezogen worden.

