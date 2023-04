Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Stabilitätspakt der EU

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Stabilitätspakt der EU:

"Noch stecken zu viele Politiker in den Ausgabe-Euphorien, die von den sagenhaften Möglichkeiten des vergangenen Jahrzehnts getriggert worden waren: Die kräftig wachsende Wirtschaft spülte unerwartete Milliardensummen in die Steuerkassen. Zugleich verleiteten niedrigste Zinsen dazu, sich kräftigst am Kapitalmarkt zu bedienen. Das billige Geld verführte dazu, es rauszupumpen, ohne die Strukturen zu modernisieren. Das rächt sich nun. Denn auch der Stabilitätspakt der EU funktioniert nicht. In guten Zeiten hat er die Verschuldung nicht stoppen können, in schlechten Zeiten wurde er ausgesetzt."/yyzz/DP/nas