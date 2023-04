Russische Raketenangriffe in der Ukraine - Mindestens zwölf Tote

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Weitgehend neu)

Uman (Reuters) - Bei russischen Raketenangriffen auf mehrere Städte in der Ukraine sind am frühen Freitagmorgen mindestens neun Menschen getötet worden.

In der zentralukrainischen Stadt Uman kamen beim Beschuss eines mehrstöckigen Wohnhauses mindestens zehn Menschen ums Leben, 17 wurden verletzt, wie Innenminister Ihor Klymenko mitteilte. Es waren die ersten großflächigen Raketenangriffe der russischen Streitkräfte seit fast zwei Monaten. Sie könnten in Zusammenhang stehen mit der erwarteten ukrainischen Gegenoffensive, um russisch besetztes Staatsgebiet zurückzuerobern.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in einem Beitrag auf Telegram von "russischem Terror", auf den sein Land und die Welt reagieren müssten. Rettungskräfte in Uman waren bemüht, Überlebende aus den Trümmern des Appartment-Gebäudes zu retten. Der Raketeneinschlag ereignete sich, als viele Menschen in ihren Wohnungen noch schliefen. "Zuerst zerbarsten die Fenster, dann kam die Explosion", sagte eine Anwohnerin, die ihren Namen mit Olga angab. In Dnipro im Südosten des Landes kamen beim Einschlag einer Rakete ein zweijähriges Kind und eine 31 Jahre alte Frau ums Leben.

Das ukrainische Militär teilte mit, 21 von 23 russischen Marschflugkörpern hätten abgeschossen werden können. Das Ziel des russischen Vorgehens war unmittelbar nicht klar, wobei die Streitkräfte seit Beginn des Angriffskriegs am 24. Februar 2022 wiederholt offenbar bewusst zivile Ziele einschließlich der Infrastruktur wie etwa die Energie-Versorgung angegriffen haben. Die Regierung in Moskau wiederum bestreitet, gezielt Zivilisten ins Visier zu nehmen. Dem entgegen steht, dass seit Beginn der Invasion Zehntausende Zivilisten getötet und zahlreiche ukrainische Städte mitunter in Schutt und Asche gelegt wurden.

Auch die Hauptstadt Kiew war in der Nacht zum Freitag wieder unter Raketenbeschuss geraten. Nach Angaben der Behörden konnten elf russische Raketen und zwei Drohnen abgeschossen werden. In der Ortschaft Ukrajinka südlich von Kiew wurden den Angaben zufolge zwei Menschen verletzt. Explosionen gab es auch in Krementschuk and Poltawa in der Zentralukraine und Mykolajiw im Süden des Landes, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax berichtete.

(Bericht von Sergiy Karazy, Gleb Garanich, Ron Popeski und Dan Peleschuk; Bearbeitet von Alexander Ratz)