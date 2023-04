Wartungs-Ausfall des Musterdepots am Sonntag ab 22 Uhr

Wir wollen dir Bescheid geben, dass unser Musterdepot wegen Wartungsarbeiten vorübergehend nicht aufrufbar ist. Wir beginnen am Sonntag, den 30. April um 22 Uhr. Wir denken, dass es höchstens einige Stunde dauern wird.

Wir müssen das System aktualisieren, damit es noch schneller, zuverlässiger und noch benutzerfreundlicher wird.

Tut uns leid, falls das für dich unbequem ist. Aber danke schon mal im Voraus für dein Verständnis.

Du nutzt das Musterdepot noch nicht?

Mit unserem kostenfreien Musterdepot kannst du erste Schritte an der Börse wagen und Wertpapiere kaufen und verkaufen - ohne Risiko und mit virtuellem Guthaben.

Auch erfahrene Nutzer profitieren von unserem Musterdepot und haben so immer einen Überblick über die Wertentwicklung ihres Portfolios. Registriere dich jetzt kostenfrei und nutze dieses wertvolle Werkzeug für deine Finanzen!

Entdecke die Welt der Börse mit my onvista! Jetzt starten.

Und wie funktioniert eine Watchlist?

Neben dem Musterdepot bieten wir auch die kostenfreie Watchlist an. Füge Wertpapiere hinzu, die dich interessieren, und behalte den Kurs deiner Favoriten jederzeit im Blick - auch mobil in der onvista-App. Mit den Notizen zu deinen Wertpapieren behältst du zudem alle wichtigen Informationen zu deinen Investments an einem Ort.

Eigene Watchlist kostenfrei erstellen

Unsere kostenfreien Funktionen im Überblick:

Musterdepot: Wertentwicklung jederzeit im Blick

Watchlist: Deine Favoriten beobachten

Notizen: Wichtige Informationen zu deinen Wertpapieren anlegen

Kurssignale: Benachrichtigungen erhalten

Synchronisation: Jederzeit auf allen Geräten synchron

Verknüpfung mit echten Bankdepots: Voller Überblick

Über 500.000 zufriedene Nutzer schwören bereits auf unsere kostenfreien Werkzeuge. Registriere dich jetzt bei my onvista und schalte in nur zwei Minuten diese und weitere hilfreiche Funktionen frei

Klicke hier, um dich kostenfrei zu registrieren