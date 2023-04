WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. Mai 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 12. Mai 2023

--------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 30. APRIL TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/23 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 1. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen USA: Avis Budget, Q1-Zahlen USA: Zoominfo Technologies, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung) 07:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 03/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 04/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Start des 49-Euro-Tickets für den ÖPNV 11:55 DEU: Zentrale 1.-Mai-Kundgebung Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) für Rheinland-Pfalz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Koblenz HINWEIS D, AUT, BEL, CHE, HKG, CHN, ESP, FRA, GBR, ITA, LUX, NLD, NOR, PRT, SWE, FIN - Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 2. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen 03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen 07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen 07:00 NLD: DSM, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen 08:15 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 Pk) 10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung 12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen 13:00 USA: Dupont de Nemours, Q1-Zahlen 14:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen 22:05 USA: Starbucks, Q2-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen 22:20 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: ams-Osram AG, Q1-Zahlen FRA: Imerys, Q1-Zahlen USA: Edison International, Q1-Zahlen USA: Cummins, Q1-Zahlen USA: Pkw-Absatz 04/23 TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig) 06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheidung 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 03/23 09:00 CHE: Seco: Verbrauchervertrauen Q2/23 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 04/23 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/23 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Beginn Petersberger Klimadialog - ausgerichtet von Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten + 1000 Doorstep mit Außenministerin Annalena Baerbock + 1030 Eröffnungssegment mit einer Videobotschaft von VN-Generalsekretär António Guterres und Reden u.a. von Außenministerin Annalena Baerbock, dem ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry (Vorsitz COP27) und dem designierten COP28-Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate Sultan Al Jaber + 1400 Rede Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze 10:00 DEU: Online-Pk von Bitkom "Digital Finance - Wie digital ist die deutsche Finanzbranche?" mit dem Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder 11:30 DEU: Grundsteinlegung Chemical Innovation Plant (CIP) Boehringer Ingelheim mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) 12:45 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei Eröffnung von neuem BLG-Logistikzentrum C3 13:00 DEU: Spatenstich für Smart Power Fab in Dresden - mit Bundeskanzler Olaf Scholz 13:00 DEU: EZB-Konferenz zur Bankenaufsicht (hybrid). Mit einer Eröffnungsrede des Chefs der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria. Themen der Konferenz sind unter anderem Klimarisiken, digitale Transformation und finanzielle Innovationen aus Sicht der Aufsicht. 15:00 DEU: Pk Bundesfinanzminister Christian Lindner nach der Sitzung des Stabilitätsrates HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 3. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen (11.30 h Pk) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Post, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q1-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Haleon, Q1 Trading Statement 08:00 IRL: Flutter Entertainment, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Porsche AG, Q1-Zahlen 10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung 10:00 DEU: Ahlers, Hauptversammlung 10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 03/23 10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hannover Rück, Hauptversammlung 11:00 AUT: Immofinanz, Hauptversammlung 12:00 GBR: Unilever, Hauptversammlung 12:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung 12:00 SWE: Securitas AB, Q1-Zahlen 15:00 USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen 17:50 ITA: Enel, Q1-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Aston Martin, Q1-zahlen IRL: Bank of Ireland, Q1-Umsatz ITA: Leonardo, Q1-Zahlen NLD: Wolters Kluwer, Q1-Zahlen PRT: EDP Renovaveis, Q1-Zahlen USA: Diebold Nixdorf, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 04/23 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q2/23 09:00 TRK: Verbraucherpreise 04/23 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 03/23 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 03/23 14:15 USA: ADP Beschäftigung 04/23 15:45 USA: PMI Dienste 04/23 (endgültig) 16:00 USA: ISM Dienste 04/23 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Zinsentscheid SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Online-Buchungen von Übernachtungen in Ferienwohnungen und Ferienhäusern (AirBnB, Booking.com, Tripadvisor, Expedia), Jahr 2022 DEU: Abschluss Petersberger Klimadialog - ausgerichtet von Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten + 0900 Doorstep mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + 1345 gemeinsame Pk Außenministerin Annalena Baerbock und dem designierten COP28-Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate Sultan Al Jaber + 1415 Fototermin + 1430 High-level Segment mit Bundeskanzler Olaf Scholz 10:00 DEU: «InnoNation-Festival» des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. zur Innovationskraft der deutschen Wirtschaft. u.a. mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger (FDP) 17:00 DEU: Gespräch Bundesfinanzminister Christian Lindner mit dem designierten Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft Kiel, Moritz Schularick zu «Neue Geschäftsmodelle für Deutschland» Es geht u.a. um die Zukunft der Globalisierung im Hinblick auf die Rohstoff-, Absatz- und Finanzmärkte, um die Aufgabenteilung zwischen Staat und privatem Sektor in der Zeitenwende sowie um die Rolle der Politikberatung. DEU: Beginn Ludwig-Erhard-Gipfel, Gmund Mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Lars Klingbeil (SPD-Co-Vorsitzender) Ricarda Lang (Grüne-Co-Vorsitzende), Friedrich Merz (CDU-Vorsitzender), Ministerpräsident Markus Söder (CSU-Vorsitzender), Andrea Nahles (Vorstandsvorsitzende Bundesagentur für Arbeit), Generalleutnant Alfons Mais (Inspekteur des Heeres), Egils Levits (Präsident Lettland), Christian Sewing (Deutsche-Bank-Vorstandschef), Markus Duesmann (Audi-Vorstandschef), Angelika Gifford (Meta-Managerin), Burkhard Balz (Bundesbank-Vorstandsmitglied), Oliver Behrens (Morgan-Stanley-Europachef), Henrik Ahlers (EY-Deutschlandchef), Prof. Ulrich Montgomery (Vorstandsvorsitzender Weltärztebund) DEU: Zukunftsversprechen Wasserstoff: Countdown zur Energie-Revolution - Handelsblatt Wasserstoff-Gipfel 2023 zu Gast in Salzgitter, Salzgitter DEU: Auto-Branchenkongress «CAR Symposium» des Center Automotive Research (CAR) (bis 4.5.), Duisburg u.a. mit Firmen BMW, Great Wall Motors, Mercedes-Benz, NIO, Lotus, Porsche, Stellantis, Toyota und Volkswagen sind mit eigenen Präsentationen und Autos dabei; u.a. mit dem Chef des Stellantis-Konzerns, Carlos Tavares DEU: Der frühere US-Präsident Barack Obama besucht Berlin, Berlin HINWEIS CHN/JPN: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Schaffner, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: Adecco, Q1-Zahlen 06:45 DEU: Basler, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen (Call 8.30/13.30 h) 07:00 CHE: SIG Group, Q1-Umsatz (Call 9.00 h) 07:00 CHE: Valiant, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Pk) 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Scout24, Q1-Zahlen (15.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (9.00 Pk) 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen (11.00 h Pk) 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 Pk) 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (10.00 hCall) 07:30 DEU: Henkel, Q1-Umsatz 07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen (9.00 Pk) 07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: New Work, Q1-Zahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q1-Zahlen 08:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Q1-Umsatz 08:00 LUX: RTL Group, Q1-Zahlen 10:00 NLD: Qiagen, Pk zu Q1-Zahlen 10:00 DEU: Deutsche Post, Hauptversammlung, Bonn 10:00 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk (auch online), Hamburg 10:00 DEU: Bosch, Bilanz-Pk (auch online), Renningen 10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Allianz Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung 10:00 CHE: Holcim, Hauptversammlung, Zug 10:00 CHE: Meyer Burger, Hauptversammlung, Thun 10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Würth, Bilanz-Pk (online), Künzelsau 12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q1-Zahlen 14:00 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen 17:00 CHE: Zur Rose, Hauptversammlung, Zürich 18:00 DEU: Freenet, Q1-Zahlen 22:00 USA: American International Group, Q1-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q1-Zahlen 22:00 USA: Expedia Group, Q1-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VDA, Kfz-Neuzulassungen DEU: Bertelsmann, Q1-Zahlen FRA: Legrand, Q1-Zahlen FRA: Casino Guichard Perrachon, Q1-Umsatz NOR: Equinor, Q1-Zahlen NOR: Telenor, Q1-Zahlen USA: BorgWarner, Q1-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen USA: Hyatt, Q1-Zahlen USA: Lyft, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/23 08:00 DEU: Handelsbilanz 03/23 09:15 ESP: PMI Dienste 04/23 09:45 ITA: PMI Dienste 04/23 09:50 FRA: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:30 GBR: PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/23 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 04/23 14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung 14:30 USA: Handelsbilanz 03/23 14:30 USA: Produktivität Q1/23 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Berechnung der Verschuldensquote der EZB 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Zugang zur Kfz-Reparatur 09:40 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Steuererleichterungen in Luxemburg 10:00 DEU: Nachhaltigkeitskonferenz des Bundeslandwirtschaftsministeriums, mit Minister Cem Özdemir (Grüne), Kirchberg a. d. Jagst 10:00 DEU: VATM e.V., Vorstellung der Studie "Analyse der Wettbewerbssituation im deutschen Festnetzmarkt" 11:00 DEU: Pk Bundesverband der Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) zu Gefahren durch falsch entsorgte Lithium-Ionen-Batterien, Berlin 14:30 DEU: Bürgerdialogtour mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Auftakt der bundesweiten Tour in Fürstenfeldbruck. 14:50 DEU: IMK Forum zu Inflation, mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi DEU: Fortsetzung des Auto-Branchenkongress «CAR Symposium» des Center Automotive Research (CAR), Duisburg u.a. mit Firmen BMW, Great Wall Motors, Mercedes-Benz, NIO, Lotus, Porsche, Stellantis, Toyota und Volkswagen sind mit eigenen Präsentationen und Autos dabei; u.a. mit dem Chef des Stellantis-Konzerns, Carlos Tavares + 1100 Uhr Pk des Veranstalters SWE: Auftakt informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister, Stockholm HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Krones, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen 07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q1-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen (14.00 h Pk und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz 08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Q1-Zahlen 09:00 ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Audi, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung 10:00 DEU: Vantage Towers, außerordentliche Hauptversammlung 10:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung 10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung 10:00 DEU: Knorr-Bremse, Hauptversammlung 13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Thales, Q1-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 04/23 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/23 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 02/23 08:30 CHE: Verbraucherpreise 04/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 03/23 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 04/23 09:00 ESP: Industrieproduktion 03/23 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 03/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/23 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 04/23 21:00 USA: Konsumentenkredite 03/23 EUR: S&P Ratingergebnis Schweden EUR: Fitch Ratingergebnis ESM, EFSF, Schweiz EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien, Norwegen SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: "Waldgipfel" des Landeswaldverbandes zum «Wald der Zukunft» - mit Agrarminister Peter Hauk (CDU), Stuttgart SWE: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister (2. und letzter Tag), Stockholm HINWEIS DNK/JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Qbeyond, Q1-Zahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Lotto24, Hauptversammlung 12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen (14.00 Call) 22:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: PostNL, Q1-Zahlen USA: Tyson Foods, Q2-Zahlen USA: Adtran, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 04/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Industrieproduktion 03/23 08:00 FIN: Handelsbilanz 03/23 (vorläufig) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 05/23 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/23 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Deutscher Steuerberaterkongress 2023 u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), Hamburg 09:00 DEU: «Retail-Bankentag 2023» der «Börse-Zeitung» zu Entwicklungen im Privatkundengeschäft, Frankfurt/M. 12:00 DEU: "Diesel-Senat" des BGH verhandelt zu grundsätzlichen Fragen der Haftung von Autobauern für unzulässige Abschalteinrichtungen, Karlsruhe 13:30 DEU: Die Deutsche Bahn AG klagt u.a. gegen das Land Baden-Württemberg wegen der Finanzierung der Mehrkosten für das Projekt Stuttgart 21, Stuttgart HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen 07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen (15.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: PNE, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Manz, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Elringklinger, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q1-Umsatz 08:00 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen 09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung 10:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung 10:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung 12:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (online) 12:55 USA: Under Armour, Q1-Zahlen 22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen USA: Coty, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 04/23 08:45 FRA: Handelsbilanz 03/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Negativzinsen bei Schuldscheindarlehen, Karlsruhe 10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Medizintechnologie zu BVMed-Branchenkampagne und Maßnahmenpaket, Berlin 10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M. 10:30 DEU: Vorstellung des Sachverständigenrats-Jahresgutachten 2023 zu Klimawandel und Migration, Berlin 10:30 DEU: Landgericht verhandelt Grundsatzklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Facebook-Mutterkonzern Meta, Berlin 11:00 DEU: Online-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Stuttgart 11:00 DEU: Transport Logistic und Air Cargo Europe, München 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk von Fairtrade Deutschland, Berlin 12:00 DEU: Online-Pressegespräch Dekabank zu Distributed-Ledger-Technologie (DLT) im Bankbetrieb, Frankfurt/M. 18:00 DEU: Tagung Stiftung Marktwirtschaft zu «Lehren aus den Krisen: Benötigen Deutschland und Europa ein neues Geschäftsmodell? mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Lonza, Q1 Zahlen 06:30 FRA: Alstom, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Dufry, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Sunrise, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (13.00 Call) 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (7.30 h Pk, 8.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Eon, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Evotec, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Synlab, Q1-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Brenntag, Q1-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Ahold Delhaize, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen 07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q1-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Asos plc, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Tui, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Hawesko, Q1-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q1-zahlen 08:30 DEU: Continental, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Berlin 10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung, Augsburg 10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung, Holzminden 10:00 CHE: Swatch, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Dussmann Group, Jahres-Pk, Berlin 19:00 USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View 22:05 USA: Walt Disney, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KfW, Q1-Zahlen DNK: Vestas, Q1-Zahlen ITA: Tod's, Q1-Zahlen JPN: Toyota Motor, Jahreszahlen NOR: Storebrand, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheidung ROU: Zentralbank, Zinsentscheidung 06:30 NLD: Industrieproduktion 03/23 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 03/23 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 08:30 HUN: Verbraucherpreise 04/23 09:00 AUT: Industrieproduktion 03/23 10:00 ITA: Industrieproduktion 03/23 11:00 GRC: Verbraucherpreise 04/23 11:00 GRC: Industrieproduktion 03/23 14:30 USA: Verbraucherpreise 04/23 14:30 USA: Realeinkommen 04/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:30 DEU: Pk Commerzbank zur Vorstellung ihrer Studie: "Wirtschaft nach der Zeitenwende - Wie resilient ist der deutsche Mittelstand?», Frankfurt/M. DEU: Bund-Länder-Gipfel zu Flüchtlingskosten, Hannover/Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen 07:00 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen 07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen und Capital Markets Day (9.00 Analystencall) 07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk) 07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Leoni, Q1-Zahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen 07:30 DEU: DIC Asset, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen 07:30 DEU: About You, Jahreszahlen 07:30 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen 07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Zeal Network, Q1-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen 08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Engie, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Süss Microtec, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Leifheit, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Westwing, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Secunet Security, Q1-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Q1-Zahlen 08:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen 09:00 DEU: BayernLB, Q1-Zahlen 09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung 10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung, Mannheim 10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung, Heidelberg 10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung 14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online) 15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung 18:00 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen 18:30 DEU: Metro, Halbjahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen ESP: Ferrovial, Q1-Zahlen FRA: Kleppiere, Q1-Zahlen ITA: De Longhi, Q1-Zahlen ITA: Mediobanca, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/23 03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/23 03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 08:00 GBR: Industrieproduktion 03/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 03/23 08:00 GBR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/23 (1. Veröffentlichung) 09:00 CZE: Verbraucherpreise 04/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 13:00 GBR: BoE Zinsentscheidung 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 04/23 SONSTIGE TERMINE DEU: German Startup Awards des Bundesverband Deutsche Startups e.V., Berlin Eröffnung mit Keynote von Bundeskanzler Olaf Scholz 08:30 DEU: Kongress «80 Sekunden - Neues Bauen» der Bau- und Wohnungswirtschaft mit Bundesbauministerin Geywitz und Bundesjustizminister Buschmann, Berlin + 11.30 Rede Bauministerin Klara Geywitz (SPD) + 16.00 Rede Grünen-Chef Omid Nouripour + 17.15 Rede Justizminister Marco Buschmann (FDP) 13:00 DEU: Jahres-Pk des Verbandes PlasticsEurope Deutschland, dem Verband der Kunststofferzeuger in Deutschland, Essen SWE: Informelles Treffen der EU-Außenminister, Stockholm --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 JPN: Mazda, Jahreszahlen 07:00 DEU: Allianz, Q1-Zahlen (11.00 Pk, 13.30 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 04/23 07:00 DEU: Nordex, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen 07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen 07:30 FRA: Scor, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Energiekontor, Q1-Zahlen 08:00 DEU: PWO, Q1-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: HelloFresh, Hauptversammlung 10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung 11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Patrizia , Q1-Zahlen DEU: Vitesco Technologies, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: BIP 03/23 08:00 GBR: Industrieproduktion 03/23 08:00 ROU: Verbraucherpreise 04/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig) 14:30 USA: Im- und Exportpreise 04/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/23 (1. Veröffentlichung) EUR: S&P Ratingergebnis Island, Andorra EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, Dänemark, Italien, Schweden EUR: Moody's Ratingergebnis Litauen, Kroatien SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Fortsetzung Kongress «80 Sekunden - Neues Bauen» der Bau- und Wohnungswirtschaft, Berlin + 1000 Rede Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) SWE: Informelles Treffen der EU-Außenminister (zweiter und letzter Tag), Stockholm -------------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi