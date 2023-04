Grüne fallen bei Umfragewerten weiter hinter AfD zurück

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen sind in der Wählergunst auf den vierten Platz abgerutscht - und fallen nach einer neuen Umfrage noch weiter hinter die AfD zurück. Im Sonntagstrend, den das INSA-Institut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommen die Grünen auf 14 Prozent, einen Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Die AfD verharrt bei 16 Prozent.

Beliebteste Partei bleibt die Union mit 28 Prozent. Die SPD gewinnt einen Punkt hinzu und kommt auf 21 Prozent. Die FDP verliert einen Punkt und rutscht auf 8 Prozent. Die Ampel-Koalition hätte damit derzeit im theoretischen Fall einer Wahl keine Mehrheit mehr. Die Linke legt um einen Punkt auf 5 Prozent zu./and/DP/he