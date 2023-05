DAX Wochenausblick: Fed, EZB und US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Die neue Handelswoche dürfte ganz im Zeichen der Sitzungen der großen Notenbanken Fed und EZB stehen. Ebenfalls behalten Börsianer neben der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten die laufende Berichtssaison im Blick.

Damit könnte nicht zuletzt die vielerorts beachtete 16.000-Punkte-Marke wieder in den Fokus der Investoren rücken. Wegen des Mai-Feiertages bleiben die Börsenpforten am Montag in Frankfurt am Main jedoch geschlossen.