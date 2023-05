Autobranche ist zuversichtlicher - VDA hebt Prognose an

(Entfernt überflüssige Buchstaben in der Überschrift)

Hamburg (Reuters) - Die deutsche Automobilindustrie ist wegen der besser laufenden Teileversorgung und hoher Auftragsbestände optimistischer gestimmt.

In Europa sei eine etwas positivere Entwicklung zu beobachten als bisher in den Prognosen unterstellt, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag mit. Für Deutschland gehe man nun von einem Wachstum in diesem Jahr um vier Prozent auf 2,8 Millionen Pkw aus. Bisher war der Verband lediglich von zwei Prozent Zuwachs ausgegangen. Für Europa rechnet der VDA 2023 mit einem Marktwachstum von sieben Prozent auf zwölf Millionen Fahrzeuge nach bisher prognostizierten plus fünf Prozent. Damit liegt der Markt aber noch fast ein Viertel unter dem Niveau von vor der Corona-Krise 2019.

Die Pkw-Märkte entwickelten sich zwar besser als erwartet, erklärte Verbandschefin Hildegard Müller. Einschränkungen bei Vor- und Zwischenprodukten sowie die hohen Energie- und Rohstoffpreise dämpften jedoch die notwendige Erholung. Müller bekräftigte in diesem Zusammenhang die Forderung der Branche nach niedrigeren Strompreisen.

Für den Pkw-Absatz in China und den USA bekräftigte der VDA die Einschätzung. Demnach wird der US-Markt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge voraussichtlich um vier Prozent auf 14,3 Millionen Einheiten wachsen. China dürfte nur leicht um drei Prozent auf 23,9 Millionen Fahrzeuge zulegen. Für den Weltmarkt geht der Branchenverband von einem Wachstum des Pkw-Absatzes um vier Prozent auf 74,9 Millionen Pkw aus.

