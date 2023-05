BVB Aktie sackt nach Verlust der Tabellenführung um fast fünf Prozent ab

Die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA notieren am Dienstag und damit zu Beginn der verkürzten Handelswoche bei rund 4,31 Euro, was einem Minus gegenüber dem Schlusskurs des vorherigen Handelstages in Höhe von fast fünf Prozent entspricht. Die Enttäuschung über das jüngste Unentschieden gegen den Stadtnachbarn VfL Bochum und der damit im Zusammenhang stehende Verlust der Tabellenführung ist groß.

Borussia Dortmund verliert Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga

Nach einem 1:1-Unentschieden büßt die Mannschaft von Borussia Dortmund wieder die jüngste Tabellenführung ein, da der FC Bayern München sein Heimspiel gleichzeitig gewinnen kann.

Der Verlust des Tabellenplatzes eins dürfte insofern auf das Gemüt der Anleger schlagen, da bereits in der vergangenen Woche Aktionäre verstärkt auf einen Gewinn der Meisterschaft gesetzt haben. Die im Vorfeld bereits verteilten Vorschusslorbeeren implizieren in diesem Kontext ein großes Enttäuschungspotenzial.