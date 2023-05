Dutzende Länder beraten in Berlin über Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Dutzende Länder beraten ab diesem Dienstag (10.30 Uhr) in Berlin beim Petersberger Klimadialog. Nach Angaben der Bundesregierung werden zu der zweitägigen Veranstaltung unter Leitung von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Vertreter aus 40 Staaten erwartet. UN-Generalsekretär António Guterres soll ein Videogrußwort sprechen.

Der Petersberger Klimadialog bringt seit 2010 jedes Jahr eine Auswahl an Ländern zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz Ende des Jahres zusammen. Benannt ist er nach dem ersten Tagungsort in Bonn, auch wenn die Veranstaltung inzwischen in Berlin stattfindet.

Die nächste Weltklimakonferenz findet ab Ende November zwei Wochen lang im Emirat Dubai statt. Die Emirate zählen zu den zehn größten Ölproduzenten der Welt. Die Konferenz soll aus Sicht der Bundesregierung "eine zentrale Wegmarke werden, um die Welt auf den 1,5-Grad-Pfad zu führen", wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann sagte.

Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, gilt angesichts der bisherigen Klimaschutzbemühungen allerdings als zunehmend unrealistisch. Der Weltklimarat (IPCC) hat gezeigt, dass das Ziel voraussichtlich für viele Jahre überschritten wird, ehe die globale Durchschnittstemperatur wieder sinkt - und auch das nur, wenn die Länder deutlich schärfere Klimaschutzmaßnahmen umsetzen./hrz/DP/he