EQS-Adhoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Katjes Greenfood erwirbt Minderheitsbeteiligung an mymuesli

Katjes Greenfood erwirbt Minderheitsbeteiligung an mymuesli Düsseldorf/Passau, 02.05.2023 – Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat vorbehaltlich kartellrechtlicher Prüfung rückwirkend zum 12. April 2023 eine Beteiligung in Höhe von 10,1 % an der mymuesli AG erworben. Das 2007 gegründete Unternehmen ist der weltweit erste Anbieter von individualisierten Bio-Müslis und zählt als Marktführer im Online-Handel zu den drei bekanntesten Müsli-Marken Deutschlands. Mit Blick auf das Investitionsvolumen handelt es sich dabei um die bisher größte Minderheitsbeteiligung der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG im Rahmen einer Einzeltransaktion. Nach erfolgreicher Platzierung ihrer ersten Anleihe am Kapitalmarkt Ende 2022 baut Katjes Greenfood mit einem Investment in Deutschlands größten Bio-Müsli-Anbieter mymuesli seine Position im Markt für innovative Food-Konzepte weiter aus und will gemeinsam mit dem Unternehmen neue Umsatzpotentiale erschließen.

Über Katjes Greenfood Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de



