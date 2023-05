EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG setzt Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2022 fort

EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

SANHA GmbH & Co. KG setzt Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2022 fort



02.05.2023 / 09:00 CET/CEST

SANHA GmbH & Co. KG setzt Umsatz- und Ergebniswachstum im Geschäftsjahr 2022 fort Umsatzerlöse um 7,9 % auf 130,0 Mio. Euro gesteigert

EBITDA steigt auf 15,9 Mio. Euro und EBIT auf 11,3 Mio. Euro

Hohe Lieferfähigkeit als wesentlicher Erfolgsfaktor in 2022

Nachlassende Konjunktur und Einbruch der Bautätigkeit dämpfen Ausblick für 2023 Essen, 2. Mai 2023 – Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), hat heute ihren geprüften Konzernabschluss 2022 vorgelegt. Trotz des weiterhin schwierigen makroökonomischen Umfelds und der starken Kostensteigerungen ist es dem Unternehmen gelungen, Umsatz und Ertrag weiter zu steigern. So verzeichnete der Konzern einen Anstieg der Umsatzerlöse um 7,9 % auf 130,0 Mio. Euro (Vorjahr: 120,5 Mio. Euro). Ursachen für das Wachstum sind neben der guten Nachfrage in allen Produktbereichen auch die zeitgerechte Weitergabe der erheblichen Kostensteigerungen bei Rohstoffen, Transport und Energie. Darüber hinaus gelang es SANHA durch hinreichende Disposition und gezielte Aussteuerung der Lagerbestände seine Lieferfähigkeit im Vergleich zum Vorjahr sogar noch zu verbessern. Der um Währungskurseffekte bereinigte Rohertrag verbesserte sich um 7,4 Mio. Euro auf 67,4 Mio. Euro. Die Rohertragsmarge stieg um 2 Prozentpunkte auf 51,8 %. Das EBITDA erhöhte sich um 3,6 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge erreichte 12,2 % nach 10,2 % im Vorjahreszeitraum. Auch das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 11,3 Mio. Euro. Die EBIT-Marge kam auf 8,7 % gegenüber 5,8 % im Jahr 2021. Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens: „In einem sehr herausfordernden Marktumfeld haben sich insbesondere vier Faktoren als entscheidend für den Erfolg ausgewirkt: Die hohe Lieferfähigkeit, die zeitgerechte Weitergabe der Kostensteigerungen, unser attraktiver Produktmix, der ein Ergebnis der Innovationen und Investitionen der letzten Jahre ist, und nicht zuletzt das hervorragende Engagement des SANHA-Teams. Dafür möchte ich mich bei allen Beschäftigten herzlich bedanken. Das laufende Jahr wird sicher erneut herausfordernd und wir sehen eine Abkühlung der Nachfrage und sinkende, wenn auch weiterhin solide Auftragseingänge. Wir fühlen uns aber gut gerüstet, um dem Gegenwind, den wir vor allem in der zweiten Jahreshälfte erwarten, standzuhalten.“ Für das Gesamtjahr 2023 erwartet die Geschäftsführung bei nachlassender Weltkonjunktur und deutlich schwächerer Bautätigkeit einen politisch getriebenen starken Heizungs- und Klimamarkt, der den stagnierend bis rückläufigen Sanitärmarkt zum Teil kompensieren sollte. Insgesamt rechnet das SANHA Management im Vorjahresvergleich mit einem niedrigeren Produktionsvolumen sowie einem Umsatz- und Ergebnisrückgang, geht aber weiterhin von einem positiven operativen Ergebnis im Jahr 2023 aus.



Der testierte Konzernabschluss 2022 der SANHA GmbH & Co.KG wird heute auf der Webseite der Gesellschaft unter https://www.sanha.com/Ueber-SANHA/Investor-Relations/Dokumente/ veröffentlicht. Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte, des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens, werden in der Haustechnik zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber auch für Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem Markt ist SANHA die Nummer 3 in Deutschland und die Nummer 4 in Europa. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist in 56 Ländern aktiv. In vier Werken, davon ein reines Edelstahlrohrwerk in Berlin und ein Edelstahlfittingwerk in Schmiedefeld bei Dresden, werden rund 10.000 Produkte, vor allem Fittings und Rohre aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff, hergestellt. Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter: www.sanha.com/de/ueber-sanha/anleihe Investor Relations / Presse: Fabian Kirchmann / Svenja Schneider

IR.on AG

Telefon: 0221-9140970

E-Mail: SANHA@ir-on.com

