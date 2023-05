GNW-Adhoc: Anmeldung für GMATT Focus Edition ab August 2023

^RESTON, Virginia, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Graduate Management

Admission Council(TM) (GMAC (https://www.gmac.com/)), ein weltweiter Verband, der

führende Wirtschaftshochschulen vertritt, hat heute bekanntgegeben, dass die Anmeldung für den GMAT(TM) Focus Edition (http://www.gmac.com/gmatfocus), einer

aktualisierten Version des Graduate Management Admission Test(TM) (GMAT(TM)), am 29.

August 2023 für die Prüfung im vierten Quartal dieses Jahres geöffnet wird. Darüber hinaus werden die offiziellen Vorbereitungsmaterialien für den GMAT Focus ab dem 6. Juni 2023 auf mba.com (https://www.mba.com/exam-prep) zur Verfügung stehen, mit einem kostenlosen Studienplaner für den Zeitraum von nur sechs Wochen, der den Testteilnehmern hilft, einen Zeitplan einzuhalten, sich über Vorbereitungsaktivitäten zu informieren und den Fortschritt zu verfolgen, sowie einem kostenlosen offiziellen GMAT Focus-Starterkit mit einer Auswahl von 70 echten GMAT-Fragen und zwei Übungstests in voller Länge, die den Bewerberinnen und Bewerbern helfen, eine Leistungsgrundlage zu schaffen. Zu Beginn dieses Jahres hat GMAC den GMAT Focus Edition auf den Markt gebracht (https://www.gmac.com/news-center/gmac-press-releases/gmat-focus-edition-the- next-evolution). Vorausgegangen waren umfangreiche Forschungsarbeiten mit Hunderten von Hochschulfachleuten und ein ausführlicher Konzepttest mit Tausenden von Studierenden auf der ganzen Welt. Der GMAT, die am weitesten verbreitete Zulassungsprüfung für Wirtschaftshochschulen in den letzten sieben Jahrzehnten, wurde neu gestaltet und bietet nun ein verbessertes Prüfungserlebnis und flexible neue Funktionen, um Bewerberinnen und Bewerber für ein Wirtschaftsstudium besser zu unterstützen. Die Hochschulen werden davon profitieren, da der Test ein verbessertes Element in ihrem ganzheitlichen Zulassungsverfahren darstellt. ?Wir möchten Menschen mit einem breiten Spektrum an Qualifikationen, Studienhintergründen und Lebenserfahrungen dazu ermutigen, die Vielfältigkeit ihrer Wahl zu verstehen und den Schritt nach vorne auf ihrem Weg zur Wirtschaftshochschule zu wagen", so Joy Jones, CEO des GMAC. ?Wir sind davon überzeugt, dass der GMAT Focus Edition den Kandidatinnen und Kandidaten eine optimale Vorbereitung auf das Wirtschaftsstudium ermöglicht und gleichzeitig den Wirtschaftshochschulen hilft, einen globalen Pool an qualifizierten und vielfältigen Bewerberinnen und Bewerbern anzuziehen." ?Dies ist eine wichtige Weiterentwicklung des Tests", so Bruce DelMonico (https://blog.gmac.com/gmac-advisor/what-do-business-schools-think-of-the-new- gmat-focus-edition-1), stellvertretender Dekan für Zulassungen an der Yale School of Management und Vorstandsmitglied des GMAC. ?Im Hinblick auf die Relevanz und Nützlichkeit des Tests ist dies definitiv ein positiver Schritt, der sowohl für die Wirtschaftshochschulen als auch für die Bewerber von Vorteil sein wird." Effizienter, flexibler und aufschlussreicher in einem völlig neuen Testerlebnis Der GMAT Focus Edition besteht aus drei 45-minütigen Abschnitten: dem Abschnitt ?Quantitatives Denken", der die Problemlösungsfähigkeiten prüft; dem Abschnitt ?Mündliche Logik", der kritisches Denken und Leseverständnis bewertet, aber keine Satzkorrektur mehr beinhaltet; und dem neu entwickelten Abschnitt ?Datenerkenntnisse", der die Datenkompetenz der Kandidaten und ihre Fähigkeit zur Analyse und Interpretation von Daten und deren Anwendung auf reale Geschäftsszenarien misst. Mit diesen Änderungen und dem Wegfall der analytischen Schreibaufgabe (Analytical Writing Assessment (AWA)) ist er fast eine Stunde kürzer als die aktuelle Version des GMAT und erfordert daher weniger Inhalte, die vorbereitet werden müssen. Neben neuen Funktionen, die es den Testteilnehmerinnen und -teilnehmern ermöglichen, so viele Fragen wie gewünscht zu markieren, Fragen innerhalb der verbleibenden Abschnittszeit zu wiederholen und bis zu drei Antworten pro Abschnitt zu ändern sowie die drei Abschnitte in beliebiger Reihenfolge zu absolvieren, bietet der verbesserte offizielle Ergebnisbericht jetzt detaillierte Leistungseinblicke, die ihnen helfen, Stärken zu bewerten und Schwerpunktbereiche zu identifizieren - und das ohne zusätzliche Kosten. ?Ich denke, die Neugestaltung der GMAT-Prüfung ist ein Beweis für das Engagement des GMAC für kontinuierliche Verbesserungen. Die Änderung der Prüfung trägt der wachsenden Bedeutung bestimmter Kompetenzen und der Zukunft der Arbeit Rechnung - zum Beispiel durch den zusätzlichen Abschnitt zu Datenerkenntnissen", so Arnold Longboy (https://blog.gmac.com/gmac-advisor/what-do-business-schools- think-of-the-new-gmat-focus-edition-1), Executive Director, Recruitment & Admissions an der London Business School. Neue Punkteskala und Konkordanz zur Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit der Bewerberinnen und Bewerber Die Gesamtpunktzahl des GMAT Focus Edition, die von 205 bis 805 reicht, basiert auf den Leistungen der Testteilnehmerinnen und -teilnehmer in allen drei Abschnitten der Prüfung, wobei jeder Abschnitt, der von 60 bis 90 reicht, gleich gewichtet wird. Diese Ãnderung wurde vorgenommen, um sicherzustellen, dass Testteilnehmer und Schulen leicht zwischen einem GMAT Focus Edition-Ergebnis und dem aktuell verfügbaren GMAT-Prüfungsergebnis unterscheiden können, das von 200 bis 800 reicht. Um die relative Wettbewerbsfähigkeit einer Prüfungsteilnehmerin oder eines Prüfungsteilnehmers zu verstehen, besteht die Möglichkeit, die auf mba.com (https://www.mba.com/exams/gmat-focus-edition/about?nav=home) zur Verfügung stehenden Konkordanztabellen zu nutzen, die die Verteilung der Punkte zwischen den beiden Prüfungsversionen nach Prozentsätzen aufschlüsseln. Mit der neuen Punkteskala des GMAT Focus Edition verdienen die Prozentränge die größte Aufmerksamkeit von Testteilnehmerinnen und -teilnehmern sowie Hochschulen, wenn es darum geht, die Ergebnisse zu verstehen. ?Wenn wir die Ergebnisse des GMAT Focus Edition mit der aktuellen Version des GMAT-Tests vergleichen, empfehlen wir Testteilnehmerinnen und -teilnehmern sowie Schulen, die Prozentränge zu vergleichen und nicht die Gesamtpunktzahl", betont Manish Dharia, Director of Product Development beim GMAC. ?Da sich sowohl die Gesamtergebnisskala als auch die Verteilung der Punkte auf der Skala geändert haben, ist ein Vergleich der Gesamtergebnisse oder der Abschnittsergebnisse der aktuellen Version des Tests mit dem GMAT Focus Edition nicht angemessen, genau oder ein sinnvoller Leistungsvergleich. Punktzahlen von 600 und 605 sehen vielleicht ähnlich aus, aber sie stehen für sehr unterschiedliche Leistungsniveaus bei verschiedenen Fähigkeiten." Zusätzliche Anstrengungen zur Erleichterung eines reibungslosen Übergangs und einer raschen Annahme Während der GMAT Focus Edition im Laufe des verbleibenden Jahres 2023 auf dem Markt eingeführt wird, wird die aktuelle Version des GMAT-Tests Bewerberinnen und Bewerbern noch bis Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen, um ihnen die laufende Vorbereitung und die Bewerbung für ein Wirtschaftsstudium zu erleichtern. Zu diesem Zweck werden auch die Gebühren (https://www.mba.com/exams/gmat-exam/register/exam-payment) für den GMAT Focus Edition die gleichen wie für den aktuellen GMAT-Test sein. ?Denken Sie daran, dass alle GMAT-Prüfungsergebnisse - unabhängig davon, ob es sich um den aktuellen GMAT oder den GMAT Focus Edition handelt - weiterhin fünf Jahre lang gültig sind", so Ashish Bhardwaj, Senior Vice President und Leiter der Marktentwicklung beim GMAC. ?Mit der Vorankündigung der neuen Ausgabe ermutigen wir Bewerberinnen und Bewerber, sich anzumelden und den GMAT-Test so abzulegen, wie es ihnen am besten möglich ist, um ihr Ziel eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums verfolgen zu können." Über den GMAC Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein zielorientierter Verband führender Wirtschaftshochschulen mit postgradualen Studiengängen auf der ganzen Welt. Der GMAC bietet erstklassige Forschung, Branchenkonferenzen, Rekrutierungstools und Bewertungen für Akteure im Bereich des weiterführenden Managementausbildung sowie Ressourcen, Veranstaltungen und Dienstleistungen, die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg durch die Hochschulausbildung

unterstützen. Der Graduate Management Admission Test(TM) (GMAT(TM)), der vom GMAC

entwickelt und durchgeführt wird, ist die am weitesten verbreitete Prüfung an Wirtschaftshochschulen. Mehr als 12 Millionen Studieninteressierte vertrauen jedes Jahr auf die Websites des GMAC, darunter mba.com (https://www.mba.com/), um sich über MBA- und wirtschaftswissenschaftliche Masterstudiengänge zu informieren, Kontakte zu Hochschulen auf der ganzen Welt zu knüpfen, sich auf Prüfungen vorzubereiten und anzumelden und Ratschläge für eine erfolgreiche Bewerbung für MBA- und wirtschaftswissenschaftliche Masterstudiengänge zu erhalten. BusinessBecause (https://www.businessbecause.com/) und GMAC Tours (https://www.mba.com/connect- with-schools/gmac-tours) sind Tochtergesellschaften des GMAC, einer globalen Organisation mit Niederlassungen in China, Indien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Um mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com (http://www.gmac.com/). Medienkontakt: Teresa Hsu Sr. Manager, Media Relations Mobil: 202-390-4180 thsu@gmac.com (mailto:thsu@gmac.com) °