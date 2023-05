GNW-Adhoc: Eurosets und Estor geben strategische Partnerschaft für den exklusiven Vertrieb der Hämoperfusionstherapie mit Polymyxin B in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Österreich bekannt

^LISSABON, Portugal, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eurosets - ein Unternehmen

mit Sitz in Medolla (Italien), das führend in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von fortschrittlichen medizinischen Geräten ist - und Estor - ein Unternehmen mit Sitz in Pero (Italien), das sich auf fortschrittliche Blutreinigungstherapien in verschiedenen klinischen Bereichen, vor allem in der Hämodialyse und der Intensivpflege spezialisiert hat - haben während des EuroELSO-Kongresses (Lissabon, 26.-29. April 2023) eine Partnerschaft für den exklusiven Vertrieb der Hämoperfusionstherapie mit Polymyxin B (TORAYMYXIN(®) - TORAY, Japan) in ausgewählten europäischen Ländern - Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Österreich - bekanntgegeben. Diese strategische Allianz zwischen Eurosets und Estor wird dazu beitragen, die Hämoperfusionstherapie mit Polymyxin B weiter voranzutreiben, sowohl im Bereich der postkardialen Chirurgie als auch in der allgemeinen Intensivpflege, so dass die Hämoperfusion mit Polymyxin B einer größeren Patientengruppe in Europa zur Verfügung gestellt werden kann. Die Hämoperfusion mit Polymyxin B ist die Referenz-Kompementärtherapie zur Neutralisierung von Endotoxin im menschlichen Blut. Sie kombiniert die einzigartigen Eigenschaften von Polymyxin B mit der Blutreinigungstherapie. Mehr als 250.000 Patienten wurden weltweit mit der Hämoperfusionstherapie mit Polymyxin B behandelt, und in der Literatur finden sich mehr als 400 von Experten begutachtete Artikel. ?Diese strategische Allianz zwischen Eurosets und Estor ist ein Meilenstein, der dazu beitragen wird, die Hämoperfusion mit Polymyxin B in der postkardialen Chirurgie und der allgemeinen Intensivmedizin zum Nutzen der Patienten in Europa weiter voranzutreiben", so Dr. Mattia Corrado Bellaviti, CEO von Estor. ?Die Partnerschaft zwischen Eurosets und Estor stellt eine starke Allianz dar, die die wichtige Behandlung verbreiten und Patienten mit bestimmten Krankheiten unterstützen könnte, was perfekt mit der Mission von Eurosets übereinstimmt, Menschen zu helfen, zu dem zurückzukehren, was sie am meisten lieben", so Dr. Antonio Petralia, Executive Vice President und CEO von Eurosets. EUROSETS ist ein führender Hersteller und Vermarkter, der sich auf Herz-Lungen- Medikamente, ECLS, Wund- und Blutmanagement konzentriert und über umfassende Erfahrung in der ECMO- und mechanischen Kreislaufunterstützung verfügt. ESTOR wurde als langjähriger Partner von TORAY, ausgehend von Italien, zum Referenzunternehmen für die Hämoperfusionstherapie mit Polymyxin B außerhalb Japans und hat maßgeblich zu deren Einführung, klinischen Positionierung und Validierung in Europa beigetragen. Eurosets Pressestelle - Ilenia.franchi@elettrapr.it Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74e89201- 9396-4978-8f58-091cde2fc1aa °