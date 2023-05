GNW-Adhoc: Ridgewood Infrastructure und Savage investieren mit der Übernahme von The Dupuy Group weiter in die Infrastruktur der Lebensmittel- und Agrarlieferkette in den USA

^NEW YORK, May 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ridgewood Infrastructure und Savage

gaben heute über ihr Joint Venture Transportation Infrastructure Partners die Übernahme von The Dupuy Group bekannt, einem Anbieter von hafennahen Logistikinfrastrukturen und -dienstleistungen für Kunden aus dem Lebensmittel- und Agrarsektor. Dupuy wurde 1936 gegründet. Das Unternehmen besitzt und betreibt strategisch günstige intermodale Infrastrukturen in der Nähe der Häfen von Houston, Texas, Jacksonville, Florida, Charleston, South Carolina, und New Orleans, Louisiana. Ridgewood Infrastructure, ein führender Infrastrukturinvestor in den USA, und Savage, ein globaler Anbieter von Lieferketteninfrastrukturen und -lösungen, haben vor einigen Jahren Transportation Infrastructure Partners gegründet, um gemeinsam wichtige Transport- und Logistikinfrastrukturen in den USA zu erwerben und zu betreiben. Dupuy ist die dritte Übernahme der Partnerschaft und ergänzt die früheren Übernahmen von Carolina Marine Terminal (CMT) in Wilmington, North Carolina, und Nassau Terminals, die den Hafen von Fernandina in Florida betreiben. ?Dupuy spielt eine wichtige Rolle in den Lieferketten einiger der größten Kaffee- und Teeunternehmen in den USA", sagte Ryan Stewart, Partner von Ridgewood Infrastructure. ?Wir sehen beträchtliche Möglichkeiten, die Geschäftstätigkeit von Dupuy zu erweitern und zu verbessern, da wir erstklassige Lieferkettenlösungen für führende Industrieunternehmen anbieten. Wir freuen uns auch über das Potenzial, spannende Synergien mit CMT und Fernandina zu realisieren." ?Dupuy ist eine hervorragende Ergänzung unseres Joint-Venture-Portfolios und stärkt das Netz von Savage mit fast 50 Häfen und Terminals", so Jason Ray, President des Infrastruktursektors bei Savage. ?Wir werden uns auch weiterhin darauf konzentrieren, das wohlverdiente Ansehen von Dupuy als Anbieter von wichtigen Lieferkettendienstleistungen für aktuelle und zukünftige Kunden zu steigern." ?Wir freuen uns, der Unternehmensfamilie von Transportation Infrastructure Partners beizutreten", kommentierte Allan Colley, President von The Dupuy Group. ?Mit den Vorteilen unserer gemeinsamen Ressourcen und Expertise wird Dupuy weiterhin erstklassigen Service bieten und mit seinen Kunden wachsen." Über Transportation Infrastructure Partners Transportation Infrastructure Partners ist ein Joint Venture von Ridgewood Infrastructure und Savage, das sich auf den Erwerb und den Betrieb kritischer Transport- und Logistikinfrastrukturen in den USA fokussiert. Savage ist der Betreiber der vom Joint Venture getätigten Investitionen. Über Ridgewood Infrastructure Ridgewood Infrastructure ist ein führender Investor in wichtige Infrastrukturen des unteren Mittelstandes in den USA. Das Unternehmen ist Teil der Ridgewood Companies, einem führenden Investmentmanager für Immobilienanlagen mit einem Gesamtkapital und Verpflichtungen in Höhe von rund 5 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.ridgewoodinfrastructure.com (http://www.ridgewoodinfrastructure.com/). Über Savage Savage wurde 1946 gegründet und ist ein in privatem Besitz befindlicher globaler Anbieter von Lieferketteninfrastrukturen und -lösungen mit mehr als 4.000 Teammitgliedern an über 200 Standorten. Das Unternehmen gründet auf den Prinzipien von Integrität, Innovation, harter Arbeit und Zuverlässigkeit und ist bestrebt, immer das Richtige zu tun (Do the Right Thing), eine bessere Lösungsmöglichkeit zu finden (Find a Better Way) und etwas zu bewirken (Make a Difference). Unsere Kunden und Partner verlassen sich auf uns, wenn es darum geht, sicher und nachhaltig zu transportieren und zu verwalten, was für ihr Geschäft wichtig ist, damit sie die Welt ernähren, unser Leben bereichern und den Planeten erhalten können. www.savageservices.com (http://www.savageservices.com/) Kontakt: Samuel Lissner Ridgewood Infrastructure (212) 867-0050 Inquiries@RidgewoodInfrastructure.com (mailto:Inquiries@RidgewoodInfrastructure.com) Jeff Hymas Savage (801) 944-6584 jeffhymas@savageservices.com (mailto:jeffhymas@savageservices.com) °